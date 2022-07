Welthungerhilfe in Berlin: Exportstopps erschweren Zugang zu Lebensmitteln

Weizen © IMAGO/Alexei Konovalov

Der Welthungerhilfe zufolge ist eine steigende Zahl von Ländern, die keine Nahrungsmittel mehr ausführen und den Zugang zu Lebensmitteln damit für Milliarden Menschen weiter erschweren, zu beobachten.

Berlin - Die Welthungerhilfe beobachtet eine steigende Zahl von Ländern, die keine Nahrungsmittel mehr ausführen und den Zugang zu Lebensmitteln damit für Milliarden Menschen weiter erschweren. «Immer mehr Länder sagen: Wir lassen nichts mehr raus. Das führt zur Verknappung, das treibt die Preise nach oben, und das ist für die ärmsten Menschen auf dieser Welt ganz ganz schlimm, weil sie können sich keine Nahrungsmittel mehr leisten», sagte der Generalsekretär der Hilfsorganisation, Mathias Mogge, am Dienstag im ZDF-«Morgenmagazin» in Berlin. Die Weltgemeinschaft müsse dafür sorgen, dass die Märkte offen blieben.

Die Welthungerhilfe wollte am Vormittag ihren neuen Jahresbericht vorstellen und einen Ausblick geben, welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg, die Klimakrise, Flucht und Vertreibung auf den Hunger weltweit haben. In Entwicklungs- und Schwellenländern hat sich die Ernährungslage nach Einschätzung der Organisation in den vergangenen Monaten «dramatisch verschlechtert».

«Die großen Hungertreiber sind Konflikte und ist der Klimawandel», sagte Mogge. Die Welthungerhilfe habe insgesamt im vergangenen Jahr 260 Millionen Euro für Projekte ausgeben können - die Hälfte davon sei in humanitäre Hilfe geflossen, die andere Hälfte in langfristige Projekte, etwa um die Menschen besser für die «Widrigkeiten» des Klimawandels vorzubereiten. Man sei sehr froh, dass die Solidarität der Menschen in Deutschland mit den Problemen im globalen Süden durch die Pandemiezeit hindurch und auch während des Ukraine-Krieges «sehr sehr stark» sei.

Berlin: BUND fordert Gesetz gegen Verschwendung von Lebensmitteln

Angesichts zunehmender Nahrungsknappheit in einigen Regionen der Welt fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) ein Gesetz gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. «In unserer Überflussgesellschaft landen Lebensmittel noch immer in großen Mengen in der Mülltonne», sagte der Vorsitzende Olaf Bandt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstag) in Berlin. Ein Gesetz müsse für die gesamte Produktionskette einschließlich der Landwirtschaft gelten.

Der Kampf gegen Verschwendung sei nicht allein Aufgabe der Verbraucher, sagte Bandt. «Alle Ebenen der Verarbeitungs- und Wertschöpfungskette sind kritisch zu hinterfragen. Das gilt besonders für Industrie und Handel.» Künftig solle nur noch Nahrung hergestellt werden, «die natürliche Ressourcen schont - und am Ende auch wirklich gegessen wird». Infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine drohten weitere Versorgungsprobleme. In Deutschland benötige beispielsweise die Erzeugung von Milchprodukten extrem viel Energie. (dpa)