Weltnaturgipfel einigt sich auf Naturschutz-Abkommen – Experten zweifeln am Erfolg

Von: Helmi Krappitz

Der UN-Weltnaturgipfel beschließt ein Abkommen zum Schutz von 30 Prozent der Land- und Meeresflächen bis 2030. Ob Das möglich ist, bezweifeln Experten.

Montreal – Der 15. UN-Weltnaturgipfel, kurz COP15, hat sich auf ein Abkommen namens „Kunming-Montréal“ geeinigt. In den zweiwöchigen Verhandlungen haben die 5000 Teilnehmer beschlossen, dass mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz stehen sollen. Zudem soll es mehr Investition in den Artenschutz geben, berichtet zeit.de. Der COP15 sollte ursprünglich schon 2020 in China stattfinden und wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben. Der erste Teil der Verhandlung fand im vergangenen Jahr schon online im chinesischen Kunming statt.

Naturschutz-Abkommen: Chance zur Sicherung der Lebensgrundlagen

Bisher waren nur schätzungsweise sieben Prozent der Meere und 17 Prozent des Landes geschützt. Das Abkommen der 193 Staaten soll nun Schutz für Ozeane und Tiere bieten und weitere Verschmutzung verhindern. Rund eine Millionen Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht, so Wissenschaftler des Weltbiodiversitätsrats. Die Ziele des Rats gelten mit den Naturschutz-Abkommen als erfüllt.

Die Plenarsitzung zeigt sich laut zeit.de äußerst zufrieden mit dem Erfolg eines Beschlusses. Bundesumweltministerin Steffi Lemke teilt diese Meinung: „Die Staatengemeinschaft hat sich dafür entschieden, das Artenaussterben endlich zu stoppen.“ Auch der Europachef von Campaign for Nature sieht in dem Abkommen Potenzial: „Auch wenn nicht alle Erwartungen an das neue Abkommen erfüllt werden konnten, bieten die verabschiedeten Ziele jetzt die große Chance, die so dringend notwendige Trendwende zur Bewältigung der Biodiversitätskrise einzuleiten und damit die Lebensgrundlagen heutiger und zukünftiger Generationen zu sichern.“

Viele Tierarten sind wegen der Verschmutzung der Meere gefährdet. (Symbolbild) © IMAGO/ Ardea

Kritik am Abkommen: Keine rechtliche Bindung und zu viel Interpretationsspielraum

Im Abkommen heißt es, dass Küsten- und Meeresflächen „wirkungsvoll konserviert“ werden sollen. Die Tagesschau berichtet von der Kritik an der fehlenden Definition, was das genau bedeuten soll. Zudem äußern sich Nichtregierungsorganisationen skeptisch. Die Welt „rast in der Natur- und Klimakrise auf einen Abgrund zu. Doch statt entschieden zu bremsen, geht sie lediglich etwas vom Gas“, so der Präsident des Naturschutzverbundes NABU, Jörg-Andreas Krüger. Die Ziele seien zu weit in die Zukunft geschoben.

Kritik kommt auch von Seiten mancher Politiker. So berichtet zeit.de vor allem von Einwänden der Vertreter ärmerer Länder. Zwar sollen reichere Länder ärmere Staaten bis 2025 mit knapp 20 Milliarden Dollar pro Jahr unterstützen. Der Vertreter der Demokratischen Republik Kongo kritisiert trotzdem zu wenig Hilfeleistungen. Die Einwände der ärmeren Länder seien beim Beschluss des Abkommens nicht genügend beachtet.

Nun kommt es auf die Umsetzung des Abkommens an. Wichtig ist, dass die Länder trotz fehlender rechtlicher Bindung die Maßnahmen in Angriff nehmen. Viele Ziele sind in dem Dokument lückenhaft beschrieben und lassen viel Interpretationsspielraum. So muss jedes Land für sich entscheiden, wie und ob die Ziele genau umgesetzt werden.