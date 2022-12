Wirtschaft und Natur

Weltnaturkonferenz: Eine Million Arten vom Aussterben bedroht

Teilen

Weltnaturkonferenz in Montreal (Symbolbild) © Sascha Steinach/IMAGO

Die Artenvielfalt ist für den Menschen überlebenswichtig.

Montreal in Kanada - Die Weltnaturkonferenz im kanadischen Montreal versucht Wege zu finden, die Biodiversität zu bewahren. Ein Überblick über die wichtigsten Daten, auf deren Grundlage die Regierungen in Kanada verhandeln:

Zerstörte Flächen

Nur noch ein Viertel der Landfläche ist in ihrem natürlichen Zustand. Zu diesem Schluss kommen die Experten des Weltbiodiversitätsrats IPBES. Drei Viertel der Fläche hat die Menschheit demnach deutlich verändert, zum Beispiel durch das Roden von Wäldern oder die Umwandlung in Äcker. Die Ozeane sind zu 66 Prozent zunehmend menschlichen Einflüssen ausgesetzt und 85 Prozent der Feuchtgebiete sind bereits völlig verschwunden.



Ein Drittel der Landfläche der Erde ist Berechnungen der Welternährungsorganisation FAO zufolge „mäßig oder stark geschädigt“. Es sei jedoch möglich und sehr effizient, diese Flächen zu sanieren, so der IPBES. Im März verpflichteten sich die Mitglieder des Übereinkommens zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) in Abidjan, „die Wiederherstellung von einer Milliarde Hektar geschädigter Landfläche bis 2030 zu beschleunigen“. Über dieses Ziel wird auch auf der Weltnaturkonferenz verhandelt.



Bedrohte Arten

Von den schätzungsweise acht Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Erde sind laut IPBES eine Million vom Aussterben bedroht. Das sind über zwanzig Mal mehr als die 42.000, welche die Weltnaturschutzunion auf ihre Rote Liste der gefährdeten Arten gesetzt hat. Die Liste bezieht jedoch nur jene etwa 150.000 Tiere und Pflanzen ein, für die solide wissenschaftliche Daten vorliegen.



Der Weltbiodiversitätsrat verweist jedoch darauf, dass selbst bei einer vorsichtigen Schätzung allein zehn Prozent der Insektenarten bedroht sind, was etwa 600.000 Arten entspricht. Das Aussterben von Bestäubern hat besonders gravierende Auswirkungen, denn drei Viertel der Pflanzen, von denen sich die Menschen ernähren, sind zum Gedeihen auf sie angewiesen.



Die Vielfalt in Flora und Fauna ist vor allem durch die Zerstörung von Lebensräumen bedroht sowie die Übernutzung von Flächen, den Klimawandel, die Umweltverschmutzung und die Ausbreitung invasiver Arten.

Wirtschaft und Natur

Mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsproduktes hängt von der Natur ab, wie das Weltwirtschaftsforum 2020 errechnete. Viele Wirtschaftsbereiche sind demnach beispielsweise auf eine funktionierende Bestäubung, gute Wasserqualität und die Kontrolle von Krankheiten durch die Natur angewiesen. Werden Ökosysteme zerstört, trifft das den Bausektor am stärksten, gefolgt von der Landwirtschaft und der Nahrungsmittel- und Getränkebranche.



Schädliche Subventionen

Die Organisation Business for Nature schätzt, dass weltweit pro Jahr rund 1,8 Billionen Dollar (1,7 Billionen Euro) für Subventionen ausgegeben werden, die die Natur zerstören - das entspricht zwei Prozent des weltweiten Bruttoinlandsproduktes. 470 Milliarden Dollar an Subventionen für Landwirte führen den Vereinten Nationen zufolge zu „umwelt- und sozialschädlichen Preisverzerrungen“. In Montreal wird darüber diskutiert, solche zerstörerischen Subventionen um mindestens 500 Milliarden Dollar jährlich zu reduzieren. sp/ju

Umweltschützer warnen vor Scheitern der Weltnaturkonferenz

Kurz vor dem geplanten Ende der Weltnaturkonferenz im kanadischen Montréal am Montag warnen Umweltschutzorganisationen vor einem Scheitern der Verhandlungen. Die Zeit für ein globales Abkommen, das „den Verlust unserer Arten und Lebensräume aufhält und umkehrt“, verrinne „immer schneller“, erklärte der Präsident des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu), Jörg-Andreas Krüger. Am Samstag kündigte Deutschland eine Initiative an, die die festgefahrenen Gespräche in Gang bringen soll.



Ziel der Weltnaturkonferenz ist ein Abkommen zur Biodiversität, das ähnlich bedeutend ist wie das 2015 abgeschlossene Pariser Klimaabkommen. Die Zeit drängt: 70 Prozent der Ökosysteme der Welt sind geschädigt, größtenteils aufgrund menschlicher Aktivitäten. Mehr als eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Auf dem Spiel steht auch die wirtschaftliche Zukunft der Menschheit. Mehr als die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung hängt einer Berechnung des Weltwirtschaftsforums zufolge von der Natur ab.



Am Freitag schlugen große globale Umweltverbände vor Journalisten in Montréal Alarm: Die Zeit für ein Weltnaturabkommen werde knapp, ein Scheitern sei keine Option. Die Umweltminister müssten „jetzt aufeinander zugehen, um den Gesamterfolg der Verhandlungen nicht zu gefährden“, erklärte Nabu-Präsident Krüger.



Eine entscheidende Streitfrage ist, ob die Industriestaaten ihre finanzielle Unterstützung für Entwicklungsländer auf ein Niveau erhöhen, das es letzteren ermöglicht, bis 2030 die 20 ehrgeizigen Umweltschutzziele zu erreichen, die in Montréal zur Debatte stehen. So sollen etwa 30 Prozent der Land- und Meeresfläche der Erde zu Schutzgebieten werden.



Zur Lösung dieses Problems soll eine Initiative beitragen, deren Start das deutsche Umweltministerium am Samstag bekanntgab. Mit ihr sollen Entwicklungsländer dabei unterstützt werden, ihre nationale Umweltpolitik an die globalen Umweltschutzziele anzupassen. Deutschland werde die gemeinsam mit Kolumbien und anderen Staaten auf den Weg gebrachte Partnerschaft mit 29 Millionen Euro unterstützen, erklärte das Umweltministerium.



Dies sei „eine unverzichtbare Investition in unsere gemeinsame Zukunft und die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen“, betonte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Deutschland arbeite mit seinen Partnern an einer „Trendwende gegen die Naturzerstörung“, erklärte Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Entwicklungsministerium. Biologische Vielfalt sei eine „Lebensversicherung für die gesamte Menschheit“.



Brasilien, eines der diplomatischen Schwergewichte auf der Konferenz, fordert zusammen mit Indien, Indonesien und afrikanischen Staaten finanzielle Unterstützung in Höhe von mindestens 100 Milliarden Dollar pro Jahr seitens der reicheren Länder. Das wäre das Zehnfache der derzeitigen Summe, die zur Stärkung der Biodiversität aus Industrie- in Entwicklungsländer fließt - und entspräche den zugesagten, aber noch nicht vollständig ausgezahlten 100 Milliarden Dollar für den Kampf gegen die Erderwärmung.



Die UN-Biodiversitätskonferenz in Montréal hatte Mitte vergangener Woche begonnen. In der Schlussphase schalteten sich Umweltministerinnen und -minister aus zahlreichen der fast 200 beteiligten Staaten in die Verhandlungen ein. se/bk