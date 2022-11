Brisante Putin-Rede: Ukraine-Krieg als „Änderung der Weltordnung“ – Dem Westen droht er mit „Wirbelsturm“

Wieso nehmen Sie an an, dass alle Welt die westliche Kultur und Lebensweise übergestülpt haben will? Was Sie als "Demokratie einführen" bezeichnen? Hat vorher irgend jemand die dortige Bevölkerung demokratisch gefragt, ob sie derartig bevormundet werden will? Wie geht es den Menschen im Irak heute? Und ist es nicht bezeichnend, wie man in Afghanistan unsanft auf die Nase gefallen ist? Hören Sie blos auf mit einer Demokratie, die anderen Kulture völlig undemokratisch vorgeschrieben werden soll.

Zu "wer mehr Kriege geführt hat" gibt es Gegenüberstellungen, da kommt beiderseits eine beträchtliche Menge zusammen.