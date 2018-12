„Weltweit Anreiz, nach Deutschland zu kommen“: CSU-Politikerin warnt vor neuem Gesetz

Deutschland muss zwingend mehr für seine Attraktivität tun. Innereuropäisch gehen die echten Fachkräfte inzwischen viel lieber in die Schweiz oder nach Norwegen oder England. Von den Bereichen "Hightech" oder "Entwicklung" will ich gar nicht reden, da kommen wir inzwischen ganz weit hinten.

Was soll das für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz werden, in dem es geduldete Migranten geben kann, die noch dazu nicht verpflichtet sind in den ersten sechs Monaten ihre Identität nachzuweisen? Was sind das für Fachkräfte, was können sie? Wenn sie ihre Identität nicht nachweisen können oder wollen, haben sie auch sicher keine Zeugnisse. Warum kann es nicht ein vernünftigen Einwanderungsgesetz geben, wo Menschen aus aller Welt, die etwas können, was wir hier wirklich brauchen, mit Schulabschluss und Ausbildung oder Studium, nach Deutschland kommen können.