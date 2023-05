Weltweit größter Diamant in britischem königlichen Zepter: Südafrika fordert Rückgabe

König Charles III. © Christian Spicker/IMAGO

Südafrika fordert die Rückgabe des Diamanten, der das Herzstück des britischen königlichen Zepters ist.

Pretoria in Südafrika - „Der gesamte Mineralien-Reichtum Südafrikas gehört den Menschen in Südafrika, nicht dem britischen Königshaus“, sagte der Abgeordnete Vuyolwethu Zungula am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

Der Diamant Cullinan I, auch „Der große Stern von Afrika“ genannt, wiegt 530 Karat und wurde 1905 zu Tage gefordert, als Südafrika unter britischer Herrschaft stand. Zwei Jahre nach seiner Entdeckung schenkten die Kolonialherren den Edelstein King Edward VII. zu seinem 66. Geburtstag. „Menschen mussten sterben, Blut wurde für diese Diamanten vergossen, damit sie ihren Weg nach Großbritannien finden“, sagte Zungula von der kleinen Oppositionspartei African Transformation Movement.

Seit dem Ende der Apartheid in Südafrika hat es wiederholt Forderungen gegeben, die Juwelen an das südafrikanische Land zurückzugeben. ahe/jes