Weltweiter Protesttag: Mehr als 220.000 Menschen protestieren für Klimagerechtigkeit und Frieden

Demonstranten beim weltweiten Protesttag © IMAGO/RAINER Rainer Droese

Allein in Deutschland sind nach Angaben der Aktivisten der Klimaschutzbewegung Fridays for Future am weltweiten Protesttag rund 220 000 Menschen in mehr als 300 Städten auf die Straße gegangen.

Berlin - Bei einem weltweiten Protesttag der Klimaschutzbewegung Fridays for Future sind allein in Deutschland nach Angaben der Aktivisten rund 220 000 Menschen in mehr als 300 Städten auf die Straße gegangen. Allein in Berlin schlossen sich demnach am Freitag mehr als 22 000 und in Hamburg mehr als 12 000 Menschen den Demonstrationen für Klimagerechtigkeit und Frieden an. Weltweit gab es demnach über 1000 Aktionen.

Sprecherin Jule Pehnt sagte, nötig sei mit Blick auf den Ukraine-Krieg auch der schnelle Ausstieg Deutschlands aus den klimaschädlichen Energieträgern Öl, Kohle und Gas. Jeden Tag flössen Millionenbeträge dafür nach Russland und finanzierten den russischen Angriffskrieg. «Eine Antwort auf den Krieg muss der Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern bis spätestens 2035 sein.» Es brauche jetzt Milliarden für den Ausbau der erneuerbaren Energien, Wärmepumpen und des ÖPNV.

Die Aktivistin Elisa Bascedil erklärte: «Momentan steuern wir auf eine Erhitzung von mehr als 3 Grad zu, was Wasser- und Nahrungsmittelknappheit, tödliche Hitzewellen und zerstörerische Fluten bedeutet. Die Krisen verschärfen sich und holen uns ein, wenn wir uns über den zerstörerischen Status Quo empören.»

Greta Thunberg in Stockholm: «Wir sind unaufhaltsam»

Gemeinsam mit der führenden Aktivistin Greta Thunberg sind in Stockholm etliche Menschen für einen stärkeren und gerechteren Kampf gegen die Klimakrise auf die Straßen gegangen. Wie Aufnahmen in den sozialen Netzwerken zeigten, marschierte ein langer Protestzug im Rahmen des internationalen Klimaprotesttages am Freitag durch die schwedische Hauptstadt. Thunberg selbst sprach am Nachmittag auf Twitter von Tausenden Teilnehmern. Offizielle Zahlen gab es dazu zunächst nicht, doch laut der Zeitung «Dagens Nyheter» waren etwa 5000 Demonstranten erwartet worden.

«We are unstoppable! Another world is possible!» (Wir sind unaufhaltsam, eine andere Welt ist möglich), riefen die vor allem jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei zu einem Zeitpunkt hüpfend, wie ein von Thunberg veröffentlichtes Video zeigte. An der Spitze der Menge hielten Klimaschützerinnen ein großes Banner mit der Aufschrift «People Not Profit», einem der Mottos der Proteste, zu denen die Klimabewegung Fridays for Future aufgerufen hatte.

Weltweit und auch in vielen deutschen Städten waren am Freitag Klimaproteste geplant gewesen. Thunberg teilte dazu im Laufe des Tages in den sozialen Netzwerken Eindrücke aus aller Welt. Die Klimaschützer forderten dabei mehr Gerechtigkeit im Kampf gegen den Klimawandel, der in vielen Erdteilen schon heute verheerende Folgen hat. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine riefen sie auch dazu auf, sich von der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Öl, Gas und Kohle freizumachen. (dpa)