Weniger Einfluss für Türkei und Co. - Kommt jetzt die „Moschee-Steuer“?

Die doppelte Staatsbürgerschaft gehört abgeschafft, das bringt am meisten Stimmen. Wer hier arbeitet, hier Steuern zahlt, hier das Sozialsystem, Gesundheitssystem voll in Anspruch nimmt, Rente, etc, der soll sich auch politisch mit seiner Stimme miteinbringen, und zwar in dem Land in dem er lebt, in dem seine Kinder zur Schule gehen etc.