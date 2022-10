Markus Söder plädiert für Mond-Kontrollzentrum in Bayern

Markus Söder beim Bayerischen Raumfahrtgipfel © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender, hofft auf ein Kontrollzentrum für künstige Mond-Missionen in Oberpfaffenhofen bei München.

Weßling - Dort, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), befindet sich heute eines der Kontrollzentren für die internationale Raumstation ISS. «Das Mond-Kontrollzentrum wollen wir unbedingt haben», sagte Söder am Mittwoch bei einem von ihm veranstalteten «Raumfahrtgipfel» in Oberpfaffenhofen. DLR-Vorstand Walther Pelzer plädierte dafür, dass der Standort auch für andere künftige Missionen Kontrollzentrum wird.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit Hauptsitz in Washington, D.C. will mit ihrem «Artemis»-Programm in wenigen Jahren wieder Menschen zum Mond schicken. Aktuell ist eine unbemannte Mission geplant - der Start musste zuletzt aber mehrfach verschoben werden. Die Europäische Weltraumorganisation Esa hat das Ziel, mit dem «Artemis»-Programm bis Ende des Jahrzehnts erstmals auch eine Europäerin oder einen Europäer auf den Mond zu bringen. (dpa)