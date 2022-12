Westjordanland: 16-Jährige bei israelischem Militäreinsatz erschossen

Durch den Schuss israelischer Soldaten ist laut palästinensischen Medien ein 16-jähriges Mädchen ums Leben gekommen © IMAGO/Nasser Ishtayeh

Bei einem Einsatz des israelischen Militärs wurde ein 16-jähriges Mädchen nach palästinensischen Angaben in Dschenin im Westjordanland erschossen.

Ramallah/Tel Aviv - Wie das Gesundheitsministerium in Ramallah am Montag mitteilte, wurde sie am späten Sonntagabend durch einen Kopfschuss getötet. Sie sei tot auf dem Dach ihres Hauses gefunden worden, berichteten palästinensische Medien.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden bei einem Einsatz in der Stadt drei Terrorverdächtige festgenommen. Dabei sei es zu Konfrontationen gekommen. Die Sicherheitskräfte seien beschossen und mit Sprengsätzen beworfen worden. Berichte über eine getötete Palästinenserin seien bekannt und würden derzeit untersucht, teilte ein Sprecher mit.

Die Stadt Dschenin gilt als Hochburg militanter Palästinenser. Nach einer Serie von Anschlägen auf Israelis, die im März begonnen hatte, unternimmt die Armee dort und generell im Westjordanland vermehrt Razzien. Dabei kommt es beinahe täglich zu tödlichen Konfrontationen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden dieses Jahr bereits mehr als 165 Palästinenser bei Zusammenstößen oder eigenen Anschlägen getötet, so viele wie noch nie seit 2006.

In Israel und im Westjordanland kamen in diesem Jahr 31 Zivilisten und Sicherheitskräfte bei Anschlägen ums Leben. Bei den Attentätern handelte es sich um Palästinenser und israelische Araber. (dpa)