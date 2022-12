WHO begrüßt Covid-Lockerungen in China

Teilen

Demonstranten halten Plakate während einer Mahnwache zum Gedenken an die Opfer der chinesischen Covid Zero-Politik. © IMAGO/Kim Jae-Hwan

Die Weltgesundheitsorganisation begrüßt die ersten Zeichen einer Lockerung der Null-Covid-Strategie in China.

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation hat die ersten Zeichen einer Lockerung der Null-Covid-Strategie in China ausdrücklich begrüßt. «Wir wollen, dass diese Änderung erfolgt und auch an Tempo gewinnt», sagte der WHO-Experte Mike Ryan am Freitag in einer Pressekonferenz in Genf. Es sei wichtig, dass die Regierungen im jeweiligen Kampf gegen die Corona-Pandemie auf das Volk hörten.

Angesichts der extrem leichten Übertragbarkeit der zirkulierenden Omikron-Variante des Virus sei eine Null-Covid-Strategie ohnehin schwierig. «Es gehört in seiner Übertragbarkeit zum olympischen Spitzenfeld bei der Virus-Evolution», sagte Ryan. Richtig sei, die Impfungen nun zu verstärken, sagte er mit Blick auf die Lage in China. Dort hatten die rigorosen Maßnahmen der Behörden als Reaktion auf die neue Corona-Welle zu Protesten in Metropolen geführt.

Ein Jahr nach dem Auftauchen der Omikron-Variante gebe es inzwischen Hunderte von Spielarten des Virus, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die WHO schätze, dass inzwischen 90 Prozent der Weltbevölkerung durch eine Infektion oder durch eine Impfung in unterschiedlicher Weise geschützt seien. Die Welt sei näher an das Ende der Pandemie gerückt. «Aber wir habe es noch nicht erreicht», so Tedros. (dpa)