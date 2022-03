WHO meldet 62 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen. in der Ukraine

Bei den Angriffen starben mindestens 15 Menschen © IMAGO/Matthew Hatcher

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind seit Kriegsbeginn mindestens 62 Gesundheitseinrichtungen angegriffen worden.

Genf - Seit Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf mindestens 62 Gesundheitseinrichtungen angegriffen worden. Dabei seien 15 Menschen ums Leben gekommen und 37 verletzt worden, teilte eine Sprecherin am Dienstag in Genf mit. Die Berichte beziehen sich auf den Zeitraum 24. Februar bis 18. März. Nach Angaben der WHO wurden sie unabhängig geprüft.

Nähere Angaben zur Lage dieser Einrichtungen machte die Sprecherin in Genf nicht, «um weitere Schäden von den Überlebenden fernzuhalten». Die WHO zählt dazu Angriffe auf Kliniken, Praxen, Transporte mit Medikamenten und Material, Lagerhäuser, Personal und Patienten. Die WHO verurteilt solche Angriffe, die durch das Völkerrecht verboten sind. Zugang zu ärztlicher Hilfe sei ein Menschenrecht. (dpa)