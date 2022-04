„Wichtiger Partner“: USA gratulieren Macron zum Wahlsieg

US-Präsident Joe Biden © IMAGO/Yuri Gripas

Zu seiner Wiederwahl als französisches Staatsoberhaupt hat US-Präsident Joe Biden Emmanuel Macron gratuliert.

Washington/Kiew - «Frankreich ist unser ältester Verbündeter und ein wichtiger Partner bei globalen Aufgaben», schrieb Biden am Sonntagabend (Ortszeit) bei Twitter. Er freue sich auf die Weiterführung einer engen Kooperation etwa bei der Unterstützung der Ukraine, der Verteidigung der Demokratie und beim Kampf gegen den Klimawandel. Nach Auszählung aller Stimmen hatte der liberale Macron die Präsidentschaftswahl nach vorläufigem amtlichen Endergebnis mit 58,55 Prozent klar gewonnen. Seine rechte Herausforderin Marine Le Pen kam demnach auf 41,45 Prozent der Stimmen.

„Wahrer Freund“: Selenskyj äußert sich zu Macrons Wahlsieg

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zur Wiederwahl gratuliert und ihn als «wahren Freund» bezeichnet. Er schätze die Unterstützung Frankreichs, schrieb Selenskyj in der Nacht zum Montag bei Twitter. «Und ich bin überzeugt: Wir schreiten zusammen zu neuen gemeinsamen Siegen. In ein starkes und geeintes Europa.» Macron setzte sich in der Stichwahl um das französische Präsidentenamt am Sonntag gegen die rechtsnationale Herausforderin Marine Le Pen durch. In den vergangenen Monaten versuchte sich Macron als Krisendiplomat und telefonierte mehrfach mit Kremlchef Wladimir Putin - zeigte sich jedoch später frustriert über die Gespräche. (dpa)