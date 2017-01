„Widerliche Vereinfachung“: Macron stärkt Merkel

Mir kommt das manchmal so vor, als hätten da viele Sozpädstudentinnen zusammengesessen und gesagt, wir müssen mal was für die Obdachlosen tun. Und dann ist die Studentin Angela vor, und hat die Obdachlosen reingelassen, dafür bekam sie ganz viel Lob von den anderen, die so schnell sie konnten die eigenen Zimmer dichtmachten. Super, Angela, rufen sie, du hast unsere Würde gerettet. Und Angela kann nicht mehr zurück, weil das so unmenschlich wäre und außerdem haben sich die Obdachlosen inzwischen im Zimmer breitgemacht. Super, Angi, rufen die anderen, aber verstehe, dass wir dir keine Obdachlosen abnehmen können. Du schaffst das.