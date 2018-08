Wiedereinführung der Wehrpflicht: Parteien reagieren auf Vorstoß der CDU

Ein Vorstoß aus der CDU hat die Wiedereinführung der Wehrpflicht zum Ziel. Andere Parteien reagieren vor allem mit Ablehnung und deutlichen Worten.

Update vom 6. August, 16.40 Uhr: Reaktion auf die Vorschläge zur Wehrpflicht

Nachdem CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in die Diskussion gebracht hat, reagierten mehrere führende Parteifreunde aus der CDU tendenziell positiv auf den Vorstoß.

Die Bundesregierung teilte zwar mit, dass eine Rückkehr der Wehrpflicht nicht zur Debatte steht. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nutzte die Debatte allerdings und forderte allgemein eine höhere Wertschätzung für den Freiwilligendienst. Wenn sich junge Menschen für den Staat engagieren, müsse es „handfeste persönliche Vorteile“ für sie geben - egal, ob es um einen militärischen oder zivilen Dienst gehe.

Wiedereinführung der Wehrpflicht soll Thema beim CDU-Parteitag werden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unterstützte den Vorstoß von Kramp-Karrenbauer und wünscht sich eine Entscheidung der CDU noch in diesem Jahr. Bei der Diskussion darüber, wie sich seine Partei zu diesem Thema stellt, gehe es darum „Haltung zu zeigen und Verantwortung für Deutschland zu übernehmen“, sagte er der Passauer Neuen Presse. Der kommende Parteitag soll eine Entscheidung darüber fällen, fordert der Minister.

Wehrpflicht stößt außerhalb der Union auf breite Ablehnung

Von Seiten des Koalitionspartners SPD gab es eine breite Ablehnung gegenüber der Wiedereinführung der Wehrpflicht. So hat beispielsweise der SPD-Verteidigungsexperte Fritz Felgentreu die Idee mit drastischen Worten zurückgewiesen: „Zwangsdienste sind nach europäischem Recht menschenrechtswidrig“, kommentierte er gegenüber der Welt.

Auch bei Grünen und Linkspartei stößt eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht auf negative Resonanz. Linken-Chef Bernd Riexinger forderte: „Statt Millionenbeträge für einen antiquierten Kriegsdienst zu verfeuern, sollte man diese Gelder in das krankende Pflegesystem investieren.“ FDP-Chef Christian Lindner nannte den Vorstoß aus der CDU ein „Sommerloch-Thema“. Der Vorschlag aus der CDU zeige ein mangelndes Verständnis für die jüngere Generation.

AfD-Parteivize Georg Pazderski verwies hingegen darauf, dass die Wehrpflicht jungen Menschen "die Erfahrung des Dienens für die Gesellschaft" nahe bringen könne.

Erstmeldung: CDU-Generalsekretärin bringt Wiedereinführung der Wehrpflicht ins Spiel

Berlin - Der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) kehrt nicht in den aktiven Einsatz zurück - vielleicht aber die Wehrpflicht, die 2011 in seiner Amtszeit auf Eis gelegt wurde. Losgetreten wurde die Diskussion darüber jetzt von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie hat eine „Zuhörtour“ durch die Republik absolviert und dabei häufig den Ruf nach einer Wiedereinführung des Wehrdienstes vernommen.

AKK will die Jugend aber nicht zum Dienst an der Waffe nach altem Schrot und Korn vergattern. Ihr schwebt eine allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen vor, die nicht nur beim Militär abgeleistet werden kann. Darüber will sie während der Arbeit an einem neuen CDU-Grundsatzprogramm mit ihrer Partei sprechen. 2020 soll es fertig werden. In der Bevölkerung, das hat eine aktuelle Civey-Umfrage ergeben, sind 55,6 Prozent für eine Rückkehr der Wehrpflicht.

+ Schiebt die Debatte um eine Rückkehr zur Wehrpflicht an: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. © dpa / Oliver Dietze

Wehrpflicht: Braucht die Bundeswehr mehr Freiwillige?

Die Truppe soll in den nächsten sechs Jahren um 15.000 Soldaten anwachsen, und es fehlt an geeigneten Bewerbern. Neuerdings wird sogar auf YouTube um Rekruten geworben, was nicht allen gefällt. Die Opposition warnt vor „waffenaffinen Bewerbern“.

Wo könnte das verpflichtende Jahr noch abgeleistet werden?

„Es gibt viele Möglichkeiten einen Dienst zu gestalten,“ schreibt AKK auf Twitter. Denkbar seien Beschäftigungen in sozialen Einrichtungen, beim Technischen Hilfswerk oder bei der Feuerwehr. Dafür plädiert die Junge Union. JU-Chef Paul Ziemiak sagte zurBild am Sonntag: „Wir leben in einem wunderbaren, einem wohlhabenden Land. Ein Gesellschaftsjahr gibt die Möglichkeit, etwas zurückzugeben und gleichzeitig auch den Zusammenhalt im Land zu stärken.“

Was sagt der Rest der CDU zur möglichen Wehrpflicht?

Was sagt der Rest der CDU zur möglichen Wehrpflicht?

Vor allem den konservativen CDU-Flügel treibt eine Rückkehr zur Wehrpflicht oder eine neue Dienstpflicht seit Langem um. Parteivize Thomas Strobl plädiert nun dafür, jungen Leute die Chance zu geben, entweder ein Jahr zum Militär zu gehen oder den Dienst in sozialen, ökologischen oder kulturellen Einrichtungen zu leisten, im In- oder im Ausland.

Wie ist die Resonanz in anderen Parteien?

Die FDP hält eine Wiedereinführung der Wehrpflicht für „absurd“. Die Linke erkennt darin „ein Zurück ins letzte Jahrhundert“. Wehrbeauftragter Hans-Peter Bartels (SPD) findet „eine allgemeine Dienstpflicht zwar sympathisch“, sieht aber verfassungsrechtliche Hürden. Bei einem Wiederaufleben der Wehrpflicht müssten „700.000 junge Männer und Frauen jährlich für die eine oder andere Aufgabe verpflichtend“ herangezogen werden. Das sei „ziemlich unwahrscheinlich“.

+ Alternative zur Wehrpflicht: Große Lücken im Sozialbereich gab es durch den Wegfall des Zivildienstes. © dpa / Patrick Pleul

Bundeswehr in Zahlen

Beschäftigte: 179.500, Ministerium: 986, Streitkräftebasis: 19.908, Zentraler Sanitätsdienst: 19.908, Heer: 60.925, Luftwaffe: 27.704, Marine 15.931

Status des Personals: 170.394 Berufs- und Zeitsoldaten, 8510 Freiwillig Wehrdienstleistende

Frauen: 21.310 Soldatinnen

Waffen: 53 Hauptwaffensysteme, insgesamt 5000 Einzelgeräte, zum Teil in schlechtem Zustand

Internationale Einsätze: 3472 Soldaten sind derzeit auf Einsätze verteilt - in Afghanistan (Resolute Support), Mali, Senegal, Mittelmeer (Operation Sophia und Sea Guardian: gegen Terroristen und Waffenschmuggel), Syrien, Irak (Anti-IS-Mission), Kosovo (KFOR), Indischer Ozean (Atalanta, Einsatz gegen Piraten), Sudan (Überwachung des Friedensabkommens), Südsudan (Schutz der Zivilbevölkerung).

Geschichte der Wehrpflicht

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Entwaffnung Deutschlands wurde unter Adenauer ab 1950 am Aufbau neuer Streitkräfte. 1955 wurde die Bundeswehr gegründet und die ersten 101 Freiwilligen vereidigt. Am 7. Juli 1956 verabschiedete der Bundestag das Wehrpflichtgesetz. Aus Gewissensgründen durften Männer den Dienst an der Waffe verweigern - als Alternative aus Gewissensgründen gab es den Zivildienst.

Der Grundwehrdienst dauerte erst zwölf Monate, kurzzeitig 18 Monate und 2010 noch sechs Monate. Die meisten Soldaten hatte die Bundeswehr Ende der 80er Jahre mit knapp einer halben Million. 2011 wurde die Wehrpflicht unter Verteidigungsminister Karl-Theodor von Guttenberg (CSU) ausgesetzt. Der Freiwillige Wehrdienst dauert bis 23 Monate.

