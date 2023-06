FDP-Landesvorsitz: Stark-Watzinger möchte wieder kandidieren

Teilen

Die FDP wolle wieder Verantwortung übernehmen und Schwarz-Grün in Hessen ablösen, sagte Stark-Watzinger.jpg © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger möchte ihr Amt als Landesvorsitzende der hessischen FDP behalten.

Wiesbaden - Beim Landesparteitag am Samstag (3. Juni) wolle sie erneut für das Amt kandidieren, kündigte sie am Donnerstag in Wiesbaden an.

Die hessische FDP will bei dem Landesparteitag auch ihr Landtagswahlprogramm verabschieden. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die FDP wolle wieder Verantwortung übernehmen und Schwarz-Grün in Hessen ablösen, sagte Stark-Watzinger.

Der Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Stefan Naas, erklärte, das Wahlprogramm setze Schwerpunkte auf Wirtschaft, Bildung und Freiheit. «Für eine starke Wirtschaft und eine leistungsfähige Infrastruktur wollen wir unter anderem die Zuwanderung von Arbeitskräften erleichtern», erläuterte Naas. Zudem solle unter anderem der Meister mit dem Master gleichgestellt, die Sonntagsöffnung liberalisiert sowie der Ausbau der Schiene beschleunigt werden. (dpa)