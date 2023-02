Lübcke-Mord: Tat für Hessens Ex-Regierungschef Bouffier im Vorfeld nicht erkennbar

Lübckes Vermächtnis sei die Dauerverpflichtung zum Einsatz für die Demokratie, betonte der frühere Regierungschef Bouffier.jpg © IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist nach Einschätzung von Hessens Ex-Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nicht absehbar gewesen.

Wiesbaden - Er selbst habe vor der Tat im Jahr 2019 dienstlich keine Kenntnis von dem Rechtsextremisten Stephan Ernst gehabt, sagte Bouffier am Donnerstag als Zeuge im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags in Wiesbaden zum Mord an Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident war auf der Terrasse seines Hauses von dem Rechtsextremisten Ernst erschossen worden.

Der spätere Lübcke-Mörder Ernst war beim Verfassungsschutz aktenkundig gewesen. Zum Tatzeitpunkt stand er jedoch nicht mehr unter besonderer Beobachtung. Der Verfassungsschutz habe einen gesetzlichen Rahmen, um wen er sich kümmere, erklärte Bouffier. Straftäter seine nicht automatisch ein Fall für den Verfassungsschutz. Wenn eine Person über einen längeren Zeitraum nicht auffällig sei, tauche sie nicht mehr in den Akten auf.

Lübckes Vermächtnis sei die Dauerverpflichtung zum Einsatz für die Demokratie, betonte der frühere Regierungschef. Der Mord an seinem Freund habe ihn entsetzt und aufgewühlt. Er habe Jahrzehnte lang eng mit Lübcke zusammengearbeitet, deshalb fühle er sich seiner Familie noch verbunden, erklärte Bouffier.

Der Untersuchungsausschuss wurde im Jahr 2020 eingerichtet, um die Rolle der hessischen Sicherheitsbehörden in dem Mordfall aufzuarbeiten. (dpa)