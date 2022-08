Wiesn-Absage wegen Mangel an Sicherheitspersonal? Bayerns Innenminister Herrmann verweist auf die Wirte

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wünscht sich trotz Energiekrise Normalität. Den CSU-Politiker treibt vielmehr der Personalmangel in der Sicherheit um.

Droht uns ein „Wutwinter“? Nein, sagt Joachim Herrmann (CSU). Den bayerischen Innenminister treiben ganz andere Sorgen um, beispielsweise der Personalmangel bei privaten Sicherheitsdiensten.

Herr Herrmann, Annalena Baerbock warnt vor „Volksaufständen“, andere vor einem „Wutwinter“. Machen Sie sich Sorgen?

Ich halte nichts davon, jeden Tag neue Spekulationen in die Welt zu setzen und den Leuten Angst zu machen. Die Bundesregierung sollte sich darum kümmern, dass sich das Volk erst gar nicht so sehr aufregen muss. Wenn die Energieversorgung klappt, sehe ich keinen Grund für Volksaufstände.

Und die Preissteigerungen?

Natürlich ist das eine große Belastung. Deshalb muss die Politik jetzt viel erklären. Ich glaube, die allermeisten Menschen in Deutschland sind bereit, diesen Weg mitzugehen.

Zündelt ihre Partei nicht mit, wenn zum Beispiel Markus Söder von einer „Gas-Triage“ spricht?

Natürlich müssen CDU und CSU die Bundesregierung auch mal zugespitzt auffordern, alles zu tun, um die Probleme zu lösen. Aber ich kann als Innenminister sagen, dass wir auf allen Ebenen unser Bestes tun, um die Versorgung sicherzustellen.

Energiekrise: Keine Bundesligaspiele unter Flutlicht im Winter? Herrmann widerspricht

Wie sind denn die Erkenntnisse Ihrer Behörden: Versuchen Rechtsextreme, die Sorgen wegen der Inflation für sich zu instrumentalisieren?

Wir haben das natürlich im Blick. In der Corona-Pandemie haben wir manche Auswüchse erlebt und sogar neue Beobachtungskategorien eingeführt, weil das politisch nicht immer klar zuzuordnen war. Sicher: Es waren Leute dabei, die unsere Demokratie infrage stellen. Aber das war keine Massenbewegung.

Sie meinen, da wurde übertrieben?

Es ist in unserer Demokratie zulässig, gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. Das allein ist noch keine radikale Meinung.

Inflation und Gas sind derzeit die beherrschenden Themen – und haben inzwischen auch den Sport erreicht. Was sagt der zuständige Minister: Ist es sinnvoll, wenn im Hitzesommer Eishockey gespielt wird?

Die Diskussion läuft schon längst in den Verbänden. Ich habe erst letzte Woche in Berchtesgaden mit dem Bob- und Schlittenverband gesprochen. Dort registriert man genau, dass es inzwischen im März kühler ist als im November. Deshalb überlegt man zum Beispiel, den Beginn der Wintersportsaison in den Dezember oder besser gleich ganz ins neue Jahr zu schieben. Das wäre nicht nur vom Energie-Management, sondern auch vom CO2-Ausstoß her besser. Jeder Wintersportverband sollte sich damit beschäftigen.

Gestern war Sportministerkonferenz. Man will den Vereinen bei der energetischen Sanierung unter die Arme greifen.

Richtig. Das Thema geht ja über die aktuelle Problematik hinaus. Wir wollen Sportanlagen in ganz Deutschland energetisch ertüchtigen. Es geht um Reduzierung des Energieverbrauchs, aber viele Anlagen wären auch bestens dazu geeignet, große Photovoltaikanlagen auf die Dächer zu bauen. In erster Linie ist das natürlich Sache der Vereine, aber der Staat muss das mit entsprechenden Förderprogrammen jetzt anstoßen.

Es gibt auch schon die Debatte, ob es in Zeiten der Energieknappheit sinnvoll ist, am Freitagabend Fußball-Bundesliga zu spielen.

Wir dürfen jetzt nicht in den Fehler während der Corona-Pandemie verfallen und sofort alle Lebensgewohnheiten infrage zu stellen. Es können nicht alle von Freitagabend bis Montagmorgen zuhause sitzen, nur weil es vielleicht Energie spart.

Sie haben sich ja neulich mit den Vertretern der bayerischen Vereine im Profifußball zusammengesetzt. . .

. . . Das ist inzwischen eine schöne Tradition, bei der wir vor allem die Sicherheitsfragen besprechen. . .

Ein Thema war offenbar das Problem der Vereine, ausreichend Sicherheitskräfte zu bekommen.

Das ist nicht nur bei den Fußballverbänden so, sondern bei allen Großveranstaltungen, auch in der Kultur. Den privaten Sicherheitsdiensten sind in der Pandemie viele Mitarbeiter von der Fahne gegangen. Zudem muss man für gewisse Funktionen Qualifikationen mit einer IHK-Prüfung nachweisen. Diese Prüfungen wurden während Corona nicht abgenommen. Deshalb haben jetzt alle privaten Sicherheitsfirmen ein großes Personalproblem. Aber wir haben eine Übergangslösung gefunden und bestehen nicht für jede Aufgabe auf einer Prüfung.

Springt der Staat mit Polizisten ein?

Nein. Das wäre ja uferlos.

Kann das zur Absage von Veranstaltungen führen?

Denken Sie an die Absage des Puls Open Airs in Kaltenberg. Der Veranstalter war auch am Tag vorher nicht in der Lage, ausreichend Sicherheitspersonal zu gewährleisten.

Ist der Mangel auch für die Wiesn ein Problem?

Für die privaten Dienste sind die Wirte der Zelte verantwortlich. Bislang ist keiner an mich herangetreten, dass das nicht zu bewältigen wäre.

