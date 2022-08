US-Präsident Biden kritisiert Republikaner und Trump-Anhänger nach Angriff auf FBI

US-Präsident Joe Biden bei seinem Besuch in Wilkes-Barre, Pennsylvania. © Aimee Dilger via IMAGO

US-Präsident Joe Biden hat die Aggressionen von Republikanern und Trump-Unterstützern gegenüber Beamten der US-Bundespolizei FBI verurteilt. Hintergrund der Aufstände ist die Durchsuchung von Ex-Präsident Donald Trumps Anwesen.

Wilkes-Barre - «Es ist widerlich, die neuen Angriffe auf das FBI zu sehen, die das Leben von Strafverfolgungsbeamten und ihren Familien bedrohen, nur weil sie das Gesetz befolgen und ihre Arbeit tun», sagte der Demokrat Biden am Dienstag bei einer Rede zum Thema Waffengewalt in Wilkes-Barre (Pennsylvania). Es dürfe in den USA keinen Platz für solchen Aggressionen gegen Beamte geben.

Die Bundespolizei FBI hatte am 8. August Trumps Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida durchsucht und unter anderem mehrere vertrauliche und teils streng geheime Dokumente beschlagnahmt. Hintergrund ist der Umgang des Republikaners mit offiziellen Unterlagen aus seiner Amtszeit als Präsident. Da der ehemalige US-Präsident Donald Trump Papiere, für die wegen ihres sensiblen Inhalts zum Teil strenge Schutzvorkehrungen vorgeschrieben sind, in seinem privaten Anwesen aufbewahrte, könnte er gegen das Gesetz verstoßen haben. Trump-Anhänger und Politiker der Republikaner werfen dem FBI jedoch vor, korrupt und Teil einer politisch motivierten Tat zu sein.

US-Präsident Joe Biden nahm auch den einflussreichen Republikaner Lindsey Graham indirekt ins Visier. Dieser hatte am Sonntagabend gesagt: «Wenn sie versuchen, Präsident Trump wegen des falschen Umgangs mit geheimen Informationen zu belangen (...), dann wird es buchstäblich zu Krawallen auf den Straßen kommen». Biden äußerte sich am Dienstag verstört zu der Aussicht, «einen Fernseher einzuschalten und hochrangige Senatoren und Kongressabgeordnete» über gewalttätige Ausschreitungen sprechen zu hören: «Wo zum Teufel sind wir?» (dpa)