Putin greift nach User-Daten – auch aus dem Ausland: Moldau will reagieren

Von: Erkan Pehlivan

Ab dem 1. September kann der russische Geheimdienst FSB auch auf Daten der Taxi-App „Yango“ zurückgreifen. Moldau fordert ein Verbot von Datentransfers nach Russland.

Chișinău – Offenbar greift Russland auf persönliche Daten von Fahrdienst-Apps. Deswegen schlägt die Regierung der Republik von Moldau vor, dass Fahrdienst-Apps der Austausch von Kundendaten mit Ländern außerhalb der EU zu verbieten. Das schreibt die unabhängige russischsprachige Online-Zeitung Meduza unter Berufung auf ein Interview des moldawischen Abgeordneten Alexander Trubka mit der Zeitschrift NewsMaker.

„Die Regierung schlägt vor, allen Plattformen zu verbieten, persönliche Daten von Fahrgästen in Länder außerhalb der EU zu exportieren.“ Laut Trubka habe der russischen Geheimdienst FSB nach dem 1. September Zugang zu den Nutzerdaten der Taxidienst-App „Yango“.



Taxi-App „Yandex Go“ als Datenquelle für den Kreml: Russland griff auf Informationen zu

Erst kürzlich hatte Meduza herausgefunden, dass alle Daten der russischen Taxi-App„Yandex Go“ und ihres internationalen Pendants „Yango“, das von derzeit in russischen Rechenzentren gespeichert werden. Vor dem Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine wurden offenbar Yango-Daten in einem Datenzentrum in Finnland gespeichert. Laut Meduza wurden diese dann auf russischen Servern dupliziert, ohne dass zwischen Fahrten innerhalb Russlands und Fahrten im Ausland unterschieden wurde. Ab dem 1. September wird der FSB Zugriff auf alle diese Daten haben.

Obwohl der Ukraine-Krieg seit 18 Monaten anhält, sind die vom russischen Konzern Yandex angebotenen Apps Yandex Go und Yango im mehr als 20 Ländern aktiv, darunter auch Israel, Norwegen, Finnland, Weißrussland, Kasachstan, Georgien und Armenien.

Yandex bietet seit langem auch einen Taxidienst an. © IMAGO/Sergei Bobylev

Finnland verbietet Yandex Datentransfer nach Russland

Finnland hat bereits ersten Maßnahmen gegen den russischen Konzern eingeleitet. Im August vergangenen Jahres beschlagnahmten finnische Behörden die Vermögenswerte von Yandex in Finnland, einschließlich des offenbar einzigen Datenzentrums des Unternehmens außerhalb Russlands. Zuvor wurde der Gründer und ehemalige Geschäftsführer des russischen Technologieriesen, Arkadi Wolosch, auf eine Sanktionsliste der EU gesetzt worden war. Am Dienstag hatte die finnische Datenschutzbehörde bekannt gegeben, dass sie dem russischen Technologiekonzern Yandex verboten hat, personenbezogene Daten Yango-Kunden nach Russland zu übermitteln. (erpe)