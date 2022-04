Windkrafträder: Kretschmann-Klartext zu Vögel-Massensterben - dazu eine „Ansage an den eigenen Laden“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann setzt bei der Energiewende auf Windkraft. © Hartung/Imago

Windkraft ist ein wichtiges Rezept im Kampf um die Energiewende. Ist dafür ein Massensterben von Vögeln in Kauf zu nehmen? BW-Landeschef Winfried Kretschmann nimmt Stellung.

Zürich/Stuttgart - Prinzipientreue ist bei den Grünen seit der Rückkehr in die Bundesregierung ein heikles Thema. Im Ukraine-Konflikt avanciert die einstige Ökopartei zum Haupttreiber der Aufrüstung der Ukraine im Kampf gegen Russland.

Und auch beim Thema Windkraft werden die in Deutschland per Koalition an der Macht stehenden Grünen dann und wann von der Vergangenheit eingeholt. Ein neues Beispiel liefert Baden-Württembergs Ministerpräsident bei einem Podiumsgespräch in Zürich. Zwar gilt das Thema Windkraft als wichtiger Treiber der Energiewende, um Alternativen bei der Stromgewinnung zu erhalten.

Windkrafträder: Kein Massensterben von Vögeln? „Die meisten prallen gegen den Turm“

Jedoch lässt Winfried Kretschmann, Grüner Landeschef des südlichen Bundeslandes mit einer Stellungnahme zum Massensterben von Vögeln aufhorchen, das Umweltschützern im Zusammenhang mit dem Bau von Windkrafträdern Sorgen bereitet. Der Vogelschutz ist für den 73-Jährigen kein Argument gegen den Bau, der auch in Bayern für hitzige Debatten sorgt.

290 Millionen Vögel würden jedes Jahr „gekillt“, allein 100 Millionen durch Katzen, sagte der baden-württembergische Regierungschef am Donnerstag. Durch Windkrafträder würden seinen Angaben zufolge lediglich rund 100.000 Vögel ums Leben kommen. Die meisten sterben nach seinen Worten zudem nicht durch den Flug gegen die Rotorblätter, sondern prallen gegen den Turm. Derweil vertritt ein Biologe aus Bayern die These: Windkraft ist nicht gleich Klima- und Umweltschutz.

Hierfür hat der Grünen-Politiker Abhilfe erkoren, die seiner Meinung nach helfen würde, die Tiere zu schützen: Türme anmalen. „Der Zusammenhang zwischen Windkraft und Vogelsterben ist künstlich und quantitativ gar nicht erheblich“, erklärt Kretschmann.

Windkraft in Deutschland: „Dann gibt es den deutschen Wald gar nicht mehr“

Doch was sagt die Statistik? In der Tat weisen Auswertungen darauf hin, dass für Vögel eine wesentlich größere Gefahr durch Katzen oder den Verkehr ausgehen würde, als durch den Zusammenprall mit Windkrafträdern. Jedoch unterscheiden sich diese je nach Studie, manchmal wird auch die Landwirtschaft in Deutschland für den Tod der meisten Vögel verantwortlich gemacht.

Und was sagt Kretschmann zu einem weiteren Problem von Windkrafträdern? Dass das natürliche Landschaftsbild einen enormen Einschnitt erhalte, sei für den Ministerpräsident kein größeres Problem: „Man kann sie ja nicht in den Keller bauen, also sieht man sie.“ Der Politiker stellt folgende Rechnung auf: Würde man sie nicht bauen, werde der Klimawandel die Landschaften so stark zerstören, „dass es den deutschen Wald gar nicht mehr geben würde“. Derweil ist längst auch das Thema Atomkraft zurück auf den politischen Plan gerückt - und wird im Gegensatz zu früher nicht mehr verteufelt.

Die Grünen: BW-Landeschef Kretschmann mit „Ansage an den eigenen Laden“

Bei einem anderen Thema geht Kretschmann direkt auf Konfrontation zur eigenen Partei: Der seit 2011 regierende Ministerpräsident sprach sich wegen des Ukraine-Kriegs für eine rasche Ratifizierung des europäisch-kanadischen Handelsabkommens Ceta aus, das die Grünen jahrelang ausbremsen wollten. „Das ist jetzt eine Ansage an den eigenen Laden. Wenn wir nicht mal mit Kanada ein Freihandelsabkommen machen können, mit wem dann?“, fragt Kretschmann. Man dürfe sich nicht mehr im Kleinteiligen verhaken.

Vor einiger Zeit distanzierten sich die Grünen klar von Klima-Aktivisten: Ultimatum, Straßenblockaden und weitere Drohungen gehen der Öko-Partei zu weit. (PF mit dpa)