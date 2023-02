Nach Brexit-Einigung: Britischer Premierminister Sunak spricht von neuem Kapitel mit der EU

Großbritanniens Premierminister Sunak hat von dem «Beginn eines neuen Kapitels» gesprochen. © Tejas Sandhu/IMAGO

Angesichts der Einigung mit der EU über Brexit-Sonderregeln für Nordirland hat der britische Premierminister Rishi Sunak von einem «Beginn eines neuen Kapitels» der Beziehungen gesprochen.

Windsor - Die Verhandlungen seien nicht immer einfach gewesen, doch seien Großbritannien und die EU Verbündete, Handelspartner und Freunde, sagte der konservative Politiker am Montag bei einer Pressekonferenz mit der in Ixelles geborenen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auch die Deutsche sprach von einem «neuen Kapitel».

Zuvor hatten beide sich in Windsor westlich von London getroffen und eine Einigung im Streit über die Brexit-Sonderregeln für Nordirland erzielt. Der in Southampton geborene Sunak sprach von einem «Windsor-Rahmen», der reibungslosen Warenverkehr in ganz Großbritannien gewähren solle. (dpa)