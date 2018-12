Wirbel um dieses Plakat: AfD-Politiker wollen keine „Coca-Cola“ mehr trinken

der beste Twitter Kommentar war der Vorschlag, das Verhalten von Patrick Kammerer nach Atlanta der Zentrale von Coca Cola zu melden; so wie ich den Konzern kenne, arbeitet Patrick demnächst bei der Essensausgabe für Fachkräfte;

Ha ha ... Der von Foodwatch verliehene Goldene Windbeutel für die „dreisteste Werbelüge“ geht in diesem Jahr an das Unternehmen Coca-Cola ... Da sind mir meine Zähne und Body-Mass-Index (BMI) zu wertvoll um dies mit Coca-Cola zu verspielen. Wech mit dem Zeuch, her mit Vita Cola*.

Legende

Vita Cola ist eine deutsche Cola-Marke, die 1958 warenzeichenrechtlich geschützt wurde. Die Cola wurde vor der Wende von vielen verschiedenen Getränkebetrieben der DDR abgefüllt und in den Handel gebracht. Seit 1994 ist Vita Cola wieder im Handel und auch in den alten Bundesländern erhältlich.