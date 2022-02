Wird die Bundeswehr Mali verlassen?

Mögliches Ende für den Bundeswehreinsatz in Mali. © Michael Kappeler / dpa

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, will ein mögliches Ende des Bundeswehr-Einsatzes in Mali «ergebnisoffen» diskutieren.

Berlin - «Es ist gut, dass die Außenministerin diesen Einsatz unter die Lupe nimmt und nicht einfach unkritisch verlängert», sagte die FPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Freitag). Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat zuletzt den Bundeswehr-Einsatz in Mali wegen zunehmender Spannungen mit der Militärjunta in dem Land infrage gestellt. Der Einsatz sei kein Selbstzweck, sagte sie.

Strack-Zimmermann sieht das ähnlich: «Wir sind dort schließlich um Unterstützung gebeten worden. Am Ende geht es aber auch um die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten. Insofern werden wir uns ergebnisoffen mit dem Einsatz beschäftigen.» Auch ihr Stellvertreter im Ausschuss, der CDU-Politiker Henning Otte, wünscht sich eine offene Debatte zum Einsatz in dem westafrikanischen Land. «Ein Abzug aus Mali würde aber das Erreichte in Gefahr bringen, ein Vakuum entstehen lassen für islamistischen Terror und zudem russische Begehrlichkeiten wecken», sagte er dem RND. (dpa)