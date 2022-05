„Wird nicht ausreichen“: Lauterbach fordert Änderung des Infektionsschutzgesetzes vor Herbst

Karl Lauterbach beim Deutschen Ärztetag in Bremen © IMAGO/Chris Emil Janssen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat mehr Spielraum für den Infektionsschutz im Herbst gefordert.

Bremen in Deutschland - "Was wir jetzt haben, wird nicht ausreichen", sagte er mit Blick auf die derzeit möglichen Corona-Eindämmungsmaßnahmen am Dienstag auf dem Ärztetag in Bremen.

"Die Pandemie ist leider nicht vorbei", betonte Lauterbach. Im Herbst sei mit steigenden Infektionszahlen zu rechnen, möglicherweise auch mit neuen Virusvarianten. Der Abstand, in dem sich neue Corona-Varianten entwickelten, werde immer kürzer, warnte er.

"Wir müssen diesmal besser vorbereitet sein", mahnte der Minister. Er arbeite derzeit "sehr intensiv" an den Vorbereitungen für den Herbst. Dazu gehörten eine neue Impfstrategie, eine neue Teststrategie, neue Behandlungsstrategien und eben das neue Infektionsschutzgesetz. Bei letzterem gehe es um mehr, als nur die Maskenpflicht in Innenräumen wieder möglich zu machen, unterstrich Lauterbach.



Das derzeit gültige Infektionsschutzgesetz ist noch bis zum 23. September in Kraft. Es erlaubt im Vergleich zu vorher nur noch wenige flächendeckende Eindämmungsmaßnahmen.



Lauterbach forderte außerdem eine stärkere Auseinandersetzung "mit dem Problem von Long Covid", also den Langzeitfolgen einer Corona-Infektion. Long Covid betreffe inzwischen so viele Menschen, dass es eine neue "Volkskrankheit" werden könne, warnte Lauterbach. Das Phänomen müsse besser erforscht werden, auch die Behandlungsmöglichkeiten müssten verbessert werden. cne/bk