Wird Xi Putin im Ukraine-Krieg helfen? Experte vermutet Balance-Akt von Peking

Von: Helmi Krappitz

Teilen

China will Russland mit Waffen unterstützen. Wahrscheinlicher ist die indirekte Unterstützung durch Expertise und Investitionen in russische Militärindustrie. Experten erklären den Balance-Ansatz.

München – Die genaue Rolle der chinesischen Regierung unter Staatspräsident Xi Jinping im Ukraine-Krieg ist unklar. China inszeniert sich als Friedensvermittler. Im Hintergrund vermuten US-Geheimdienste Waffenlieferungen an Kreml-Chef Wladimir-Putin. Das bezweifeln Experten und gehen von einem Balanceakt aus – so unterstützt China Russland indirekt, greift aber nicht direkt im Kriegsgeschehen ein, berichtet TRT World.

Ukraine-Krieg: Chinas setzt auf indirekte Unterstützung Russlands

Die Vermutung, dass die chinesische Regierung Russland zukünftig im Ukraine-Krieg mit Waffen unterstütze, hat China bestritten und als reine „Spekulation“ abgetan. Auch US-Außenminister Antony Blinken ging von einer militärischen Unterstützung aus. Experten bezweifeln jedoch Waffenlieferungen und gehen von einer anderen Taktik aus. Im Gespräch mit TRT World erklärt Andreas Krieg, Verteidigungsanalyst am King‘s College London, seine Vermutung des Balance-Akts. „China kann darüber nachdenken, wie es die russischen Kriegsanstrengungen aktiver unterstützen kann – auch im militärischen Bereich, ohne direkt tödliche Hilfe zu leisten.“ Demnach könne China eine weniger aggressive Option der Unterstützung wählen, sowie Investitionen in die russische Militärindustrie. Krieg glaubt auch, dass China mittels technischen Entwürfen und Expertise Russland zur Seite stehen werde. So können Waffensysteme in Russland gebaut werden.

Krieg in der Ukraine: China profitiert von dem Konflikt

Gleichzeitig könne so der Schein einer „Distanzierung“ der militärischen Unterstützung aufrecht gehalten werden. Krieg erklärt: „Das ist ein wahrscheinlicheres Szenario, indem China einen Weg sucht, den Westen nicht weiter zu verärgern und gleichzeitig Russland in Militär- und Verteidigungsanstrengungen zu unterstützen.“ China profitiere von dem Ukraine-Krieg und habe nichts gegen einen verlängerten Konflikt auszusetzen. Peking würde sogar darauf abzielen, dass dieser erstmal nicht ende, denn China könne mit einer neutralen Position von dem Konflikt langfristig profitieren. Zudem ermögliche es der bewaffnete Konflikt China „so weiterzumachen, wie sie wollen – und das Militär und den internationalen und globalen Einflusses auszubauen“, so Krieg.

Experten gehen von indirekter Hilfe Chinas für Russland aus. © picture alliance/dpa/Kreml

Die Wahrscheinlichkeit, dass China sich für eine risikoreichen und konfrontierenden Ansatz gegenüber dem Westen entscheidet sei sehr gering, erklärt Krieg weiter. Argumente einer direkten militärischen Unterstützung Russlands können jedoch mit der Neuernennung des chinesischen Verteidigungsministers Li Shangfu unterstützt werden. „Es wäre nicht überraschend, wenn er einen größeren Export chinesischer Waffensysteme nach Russland fördert und oder zumindest den Russen hilft, Waffen innerhalb Russlands zu bauen“, so Krieg.

China: Sanktionen schaden auch dem Westen

Wenn der Ukraine-Krieg weitergeht, dann habe Putin keine andere Wahl als China direkt nach Waffen und Munition zu bitten. Die Waffenindustrie könne nicht mit den Verlusten mithalten, erklärt Edward Erickson, ein ehemaliger Professor der Militärgeschichte der Abteilung für Kriegsstudien an der Marine Corps University TRT World. „Eine russische Niederlage kommt China nicht zugute, weil sie es Amerika ermöglichen würde, militärische Kräfte von Europa und dem Nahen Osten in den Pazifik zu verlegen. Ich denke, der Krieg wird weitergehen, also ist es unvermeidlich, dass China Russland bewaffnen wird.“

Andererseits würde diese Unterstützung das Narrativ des Friedensvermittlers schwächen und das Handelsinteresse Chinas mit der EU und NATO gefährden, so Krieg. Sanktionen gegen China wären eine Reaktion einer militärischen Unterstützung Russlands. Dennoch räumt Erickson ein, dass diese dem Westen genauso schaden, wie China. „Deshalb wird jede westliche Reaktion gegen China in erster Linie eine Kritik an Xi in den Medien und in der UNO sein und keine tatsächliche Strafaktion.“ (hk)