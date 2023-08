Wirtschaft, Rente, Migration: Wo die Ampel-Koalition über Kreuz liegt

Teilen

Der Sommerfrieden hat nicht lang gehalten. Kaum wollten die Ampel-Minister mal wieder etwas beschließen, schon ging der Knatsch erneut los. Doch die jüngste Blockade von Lindners Steuerplänen ist längst nicht die einzige Baustelle der Regierung.

Berlin – Der endlose Hickhack um das Heizungsgesetz sollte sich nicht wiederholen – das war die Hoffnung vieler in der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Hat nicht geklappt: In der Kabinettssitzung kam es zum Eklat. Dabei müssen sich die Koalitionäre noch bei einer Reihe anderer Themen einig werden. Oft geht es dabei um Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Lage der Wirtschaft: Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Flaute. Anders als im Rest Europas erholt sie sich nur schlecht von den durch Corona-Krise und Ukraine-Krieg ausgelösten Tiefs. Wie die Regierung die Unternehmen stützen kann, ist hoch umstritten. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzt auf einen staatlich subventionierten, niedrigeren Industriestrompreis, bis Deutschland mehr Strom durch erneuerbare Energien erzeugt. Doch Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist kein Fan des Konzepts, Finanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt es ab. Die FDP setzt stattdessen auf steuerliche Entlastungen. Doch das entsprechende Gesetz kam in dieser Woche nicht durchs Kabinett, weil sich Familienministerin Lisa Paus (Grüne) querstellte.

Kindergrundsicherung: Die Koalition will staatliche Unterstützungsleistungen für Familien in einer Kindergrundsicherung zusammenfassen und dafür sorgen, dass alle Berechtigten sie auch tatsächlich bekommen. Bisher stellt nur ein kleiner Teil der Familien die Anträge. Umstritten ist, ob die Leistungen ausgeweitet werden – und was das kostet. Nach monatelangem Hin und Her zwischen Lindner und Paus hat Kanzler Scholz ein schriftliches Machtwort gesprochen. Bis Ende August soll ein geeinter Gesetzentwurf vorliegen. Der Zeitplan wackelt.

Ampel-Koalition: Scheinfrieden zwischen Regierungsparteien

Bundeshaushalt: Nach monatelangem Hickhack zwischen Lindner und seinen Kollegen ist der Etat für 2024 zwar im Kabinett beschlossen. Das ist aber nur ein Scheinfrieden, denn zufrieden mit den geplanten Kürzungen sind die wenigsten. Längst kommen aus Reihen von SPD und Grünen Forderungen, für mehr Spielraum entweder Steuern für Reiche zu erhöhen oder den wegen der hohen Energiepreise eingeführten Abwehrschirm anzuzapfen. Beides schließt Lindner kategorisch aus. Der Etatentwurf liegt nun im Bundestag, wo üblicherweise noch einiges umgeschichtet wird. Aber auch hier gilt: Die Schuldenbremse muss halten.

In der Koalition aus SPD, Grünen und FDP gibt es Zoff – auch nach der Sommerpause. (Archivfoto) © Michael Kappeler/dpa

Rente: Hier hat die Koalition zwei Baustellen – die Zukunft der Riester-Rente zur privaten Altersvorsorge und die künftige Finanzierung der gesetzlichen Rente. Regierungsberater warnen, schon in den 2040er-Jahren könne mehr als die Hälfte des Haushalts in die Rente fließen. Wenn das Rentenniveau stabil bleiben soll, muss sich die Bundesregierung etwas einfallen lassen. Lindner und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) setzen auf Aktien. Aus öffentlichen Mitteln soll ein Kapitalstock aufgebaut werden, dessen Erträge in die Rentenbeiträge fließen. Doch viele halten das Risiko, dass die Kapitalmärkte abstürzen, für zu groß. Grüne zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit.

Auch Migrationspolitik sorgt für Unruhe in der Ampel

Migration: In der Migrationspolitik setzte Bundesinnenministerin Nancy Faeser zuletzt auf Verschärfungen. So brachte Faeser einen von derzeit zehn Tagen auf künftig vier Wochen verlängerten Abschiebegewahrsam ins Spiel. Oder auch Möglichkeiten zur Abschiebung nicht verurteilter Clan-Mitglieder oder anderer Mitglieder krimineller Vereinigungen, wenn es bei ihnen einen klaren Bezug zu kriminellen Aktivitäten gibt. Beides stieß bei den Grünen auf Gegenwehr.

Indexmieten: Insbesondere die SPD dringt auf eine Reform der Indexmieten. Bei solchen Verträgen können die Mieten jährlich mit der Inflation erhöht werden, zuletzt extrem hoch. Dafür gibt es hier keine Anpassung der Miete an die ortsübliche Vergleichsmiete. Auch die Grünen haben hier in der Vergangenheit Handlungsbedarf angemeldet. In der FDP finden solche Forderungen aber keine Freunde: Damit Investitionen attraktiv seien, brauche es auch stabile Erträge. (von Theresa Münch und Martina Herzog)