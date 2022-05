Wirtschaftskrise in Sri Lanka: Immer noch kein neuer Finanzminister

Blick auf den Hafen von Colombo © IMAGO / Xinhua

Nach der Regierungsumbildung hat das von einer schweren Wirtschaftskrise gebeutelte Sri Lanka immer noch keinen neuen Finanzminister.

Zwar seien am Montag sechs weitere Minister in das neue "Wirtschaftskriegskabinett" berufen worden, teilte das Büro des Präsidenten mit - das wichtige Finanzressort blieb allerdings unbesetzt. Sri Lanka hat keine Devisen mehr; die Regierung ist derzeit nicht in der Lage, die wichtigsten Importe wie Lebensmittel, Treibstoff und Medikamente zu finanzieren.

Das Büro des neuen Regierungschefs Ranil Wickremesinghe ging vergangene Woche davon aus, dass dem neuen Amtsinhaber die zusätzliche Aufgabe übertragen werde, die Finanzen des Landes zu verwalten. Das Büro von Präsident Gotabaya Rajapaksa gab am Montag keine Erklärung ab, warum der Premier nicht mit dem Amt betraut wurde.



Sri Lanka mit seinen 22 Millionen Einwohnern steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1948. Ein wesentlicher Auslöser der Krise war der Einbruch des internationalen Tourismus infolge der Corona-Pandemie. Der bisherigen Regierung war außerdem Misswirtschaft vorgeworfen worden.

Wochenlang gingen Menschen gegen den früheren Regierungschef Mahnda Rajapaksa auf die Straße. Die Proteste eskalierten Anfang des Monats; mindestens neun Menschen wurden getötet und mehr als 225 weitere verletzt. Dutzende Häuser wurden in Brand gesetzt. Rajapaksa trat zurück, Wickremesinghe wurde daraufhin vereidigt. mkü/ju