Wirtschaftsminister gegen völlige Freigabe der Ladenöffnungszeiten

Für was brauchen wir andere Öffnungszeiten ? Shoppen nur als Selbstzweck und nur als Zeitvertreib am Abend ? Wer denkt an die Angestellten die auch Familie haben und abends oder an Wochenenden und Feiertagen zu Hause sein möchten ? Das könnten dann wiederum nur die großen Konzerne umsetzen, der kleine Fachhändler nicht.

Es gibt viele Berufe die notwendigerweise Schicht arbeiten müssen, aber muss das in allen Bereichen notwendig sein ?