„Wirtshausbesuch der Senioren“ - Gruppenbild der Innenminister sorgt für Spott im Netz

Berlin - Politisch regiert das Sommerloch - und die DGB-Frauen haben einen einfachen Weg gefunden, die Saure-Gurken-Zeit für Grundsatzkritik zu nutzen: Die Gruppe hat auf Twitter das Gruppenbild der diesjährigen Innenministerkonferenz gepostet. Dazu den Kommentar: „And again: ‚Familienfoto‘ der Innenministerkonferenz im Sommer diesen Jahres. Finde den Fehler...“

Zu sehen sind auf dem bei der jüngsten Innenministerkonferenz in Quedlinburg entstandenen Foto 17 mehr oder minder gut gekleidete Herren, die meisten im fortgeschrittenen Alter. Eine Innenministerin ist auf dem Gruppenbild nicht zu entdecken - was die Frauen des Deutsche Gewerkschaftsbundes auch zu ihrem kritischen Post veranlasste.

Einige User entdecken allerdings noch weitere „Fehler“:„Keiner hat geputzte Schuhe an. Außerdem halten sich die Herren alle für größer als sie sind - was sich unter anderem an den zu langen Anzughosen zeigt“, kommentiert ein Follower. „... schlecht sitzende Anzüge. Der Kollege vorne links hat keine Krawatte um“, kommentiert ein anderer.

„Seehofer trägt als einziger die vorgeschriebene schusssichere Weste unter dem Jackett. Fehler gefunden!“, schreibt ein weiterer User.

Abgesehen von der Fehlersuche haben die User auch noch jede Menge Spott für das Gruppenbild übrig. „Altherrenklassentreffen“ oder „Schaut eher nach den Wirtshausbesuch der Senioren aus“, gehört noch zu den harmloseren Kommentaren ...

Horst Seehofer hört nicht zum ersten Mal in diesem Jahr Kritik und Spott über eine Herrenrunde in seinem Tätigkeitsfeld: Bereits im März war im Netz heftig über ein Gruppenfoto aus dem Heimatministerium hergezogen worden - vom „Bundes-Männer-Ministerium“ war die Rede. Der Eklat hatte offenbar auch hausintern ein Nachspiel.

