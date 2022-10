Wissing rechnet mit weiteren Attacken auf kritische Infrastruktur

Teilen

Volker Wissing © IMAGO/Jean MW/ Future Image

Volker Wissing, Bundesverkehrsminister, rechnet damit, dass kritische Infrastruktur auch in Deutschland weiterhin angegriffen werden könnte.

Berlin in Deutschland - Er verwies dabei in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Dieser Krieg hat gezeigt, dass Infrastrukturen ein wichtiges Ziel militärischer Strategie und damit auch potenzieller Angriffe sind."

Auf die Frage, ob er nach den Sabotageakten gegen die Bahn in Norddeutschland mit weiteren Anschlägen rechne, sagte Wissing: "Unsere Infrastrukturen sind die Lebensadern unserer Gesellschaft. Das macht sie aus der Sicht potenzieller Angreifer zu einem attraktiven Ziel." Zu dieser Infrastruktur zählten nicht nur Straßen, Brücken und Schienentrassen, sondern auch Datenleitungen und Kommunikationseinrichtungen.



Dazu, ob Deutschland besonders im Fokus des russischen Präsidenten Wladimir Putin stehe, äußerte sich der Minister zurückhaltend: "Deutschland ist eine moderne Gesellschaft und ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort. Grundlage unseres Erfolges ist auch eine gut ausgebaute Infrastruktur. Diese ist nicht nur die Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg, sie steht auch für unsere Art zu leben", sagte er lediglich.

Wissing wies darauf hin, dass er nach den Attacken gegen die Bahn eine Stabsstelle für Infrastruktursicherheit mit Expertinnen und Experten aus allen Fachabteilungen seines Ministeriums sowie der nachgeordneten Behörden eingerichtet habe. Ziel sei, die Abteilungen mit ihren bestehenden Sicherheitsmechanismen und Kompetenzen besser zu vernetzen. bk/pe

Lambrecht verurteilt russische Luftangriffe auf zivile Ziele in Ukraine scharf



Bundesverteidigungsminister Christine Lambrecht (SPD) hat die jüngsten russischen Luftangriffe auf zivile Ziele in der Ukraine scharf verurteilt. "Was da mit der Bevölkerung geschieht, ist unfassbar. Es ist so belastend", sagte sie am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Die Lieferung moderner Luftverteidigungssystemen sei daher momentan entscheidend.



"Luftverteidigung ist derzeit das Wichtigste, was die Ukraine braucht, um sich gegen diese Terrorangriffe zu wehren", sagte Lambrecht. Russland habe seine Strategie geändert und greife gezielt Infrastruktur und zivile Ziele an.



Die Lieferung der restlichen drei von insgesamt vier Luftabwehrsystemen des Typs Iris-T SLM aus Deutschland wird nach Angaben der Ministerin allerdings erst "im Laufe des nächsten Jahres" erfolgen können. Schneller könnten diese von der Industrie nicht bereitgestellt werden, sagte sie. Dies sei eine Folge des Sparkurses der vergangenen Jahre. Die Systeme stünden nicht "im Lager".



Deutschland hatte vor wenigen Tagen ein erstes hochmodernes Luftabwehrsystem Iris-T SLM an die Ukraine geliefert, insgesamt ist die Bereitstellung von vier Systemen geplant. Im ZDF-"Morgenmagazin" kündigte Lambrecht zudem an, die Ukraine auch in Sachen Winterausrüstung zu unterstützen. Dazu zählten Zelte oder Stromaggregate - "damit der kalten Jahreszeit getrotzt werden kann".



Die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde am Montagmorgen erneut von Explosionen erschüttert, nach Angaben des ukrainischen Präsidialamtes wurde die Metropole mit Angriffsdrohnen attackiert. Bereits vor einer Woche hatte die russische Armee Kiew und zahlreiche weitere Städte der Ukraine massiv aus der Luft angegriffen. Dabei wurden mindestens 19 Menschen getötet und 105 verletzt. Seither gab es immer wieder Raketenangriffe. bro/bk