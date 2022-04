Habeck fordert bei Ostermärschen klare Botschaft gegen Putins Ukraine-Krieg

Wissing: Ukraine-Flüchtlinge sollen Zuflucht in Deutschland finden, keiner wird zurückgewiesen

Volker Wissing © IMAGO/Chris Emil Janssen

Laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wird die Bundesregierung keine Flüchtlinge aus der Ukraine zurückweisen.

Berlin in Deutschland - "Deutschland kann und wird keine Flüchtenden aus der Ukraine zurückweisen", sagte der FDP-Politiker den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Samstagsausgaben). Die Zahl der Menschen, die mit dem Zug nach Deutschland flüchten, sei im Vergleich zur Höchstphase am Anfang des Krieges inzwischen deutlich zurückgegangen. "Von 8200 auf aktuell rund 2500 Personen pro Tag."

Wissing betonte allerdings: "Wir halten die Logistik- und Transportstrukturen jedoch aufrecht, weil wir den Kriegsverlauf nicht vorhersehen und jederzeit einen Anstieg der Flüchtlingszahlen erleben können." Deutschland müsse "mit einer weiteren Eskalation rechnen und vorbereitet sein. In der Ukraine in Not geratene Menschen sollen Zuflucht in Deutschland finden können."

"Es ist richtig, dass wir unsere Transportkapazitäten auf der Schiene aufrechterhalten und auch Vorbereitungen für Luftbrücken getroffen haben", bekräftigte Wissing. Der Straßentransport werde durch den Ukraine-Krieg allerdings stark beeinträchtigt, da viele Lkw-Fahrer in die ukrainische Armee eingerückt seien.



Allein in Polen fehlten rund 100.000 ukrainische Lastwagenfahrer, weil sie zum Wehrdienst einberufen worden seien. "Das sind 37 Prozent aller Lkw-Fahrer in Polen. Deswegen war es mir auch so wichtig, eine Schienenbrücke in die Ukraine aufzubauen. So können mit wenig Personal große Mengen Hilfsgüter transportiert werden."

Der Fachkräftemangel in Polen habe wiederum Auswirkungen auf Deutschland. "Die Situation im Logistikbereich ist in Folge des Kriegs besonders angespannt." Die Branche leide aber auch unter den hohen Energiekosten und brauche dringend Unterstützung. "Die Lieferketten sind stark beeinträchtigt", sagte Wissing dem RND. fml

Habeck fordert bei Ostermärschen klare Botschaft gegen Putins Ukraine-Krieg



Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat von den Ostermärschen eine klare Botschaft an Russland gefordert. "Frieden kann und wird es nur geben, wenn Putin seinen Angriffskrieg stoppt", sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben) unter Verweis auf den russischen Staatschef Wladimir Putin. "Es sollte also bei den Ostermärschen deutlich werden, dass sie sich gegen Putins Krieg richten."



Habeck betonte: "Pazifismus ist im Moment ein ferner Traum." Kriegsverbrechen seien "offenkundig Teil" der russischen Kriegsführung. "Wehrlose Zivilisten werden gezielt getötet, Kriegsgefangene hingerichtet, Familien ermordet, Krankenhäuser mit Raketen beschossen", zählte Habeck auf. "Für mich gilt, dass Zuschauen die größere Schuld ist." Es sei "eindeutig, wer in diesem Krieg Angreifer ist und wer sich in schwerer Not verteidigt und wen wir unterstützen müssen - auch mit Waffen."



Die Ostermärsche für den Frieden haben eine lange Tradition. Nach Anfängen in den 1960er Jahren hatten sie zeitweise hunderttausende Teilnehmer. Auch in diesem Jahr waren in zahlreichen Städten und Regionen Aktionen geplant, von Mahnwachen bis hin zu mehrtägigen Märschen. fml