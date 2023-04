Putin fürchtet um sein Leben – neue Aufnahmen enthüllen Geheimversteck bei Sotschi

Von: Victoria Krumbeck

Der russische Präsident scheint große Angst um sein Leben zu haben. Es gibt Hinweise auf ein neues Versteck, welches von Raketenabwehrsystemen geschützt wird.

München - Wo ist Wladimir Putin? Die Antwort scheint momentan niemand genau zu wissen. Bereits seit Beginn des Ukraine-Krieges ist der Aufenthaltsort des russischen Präsidenten immer wieder unbekannt. Offenbar ist seine Angst zu hoch, dass ihm was passieren könnte. Das Rechercheteam des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny hat ein Versteck von Putin in der Nähe der Stadt Sotschi am Schwarzen Meer gefunden, das von einem Raketenabwehrsystem geschützt wird.

Putin hat Angst um sein Leben und ließ wohl Geheimversteck bei Sotschi errichten

Putin hat wohl große Angst um sein Leben. Die Rede ist sogar von „Paranoia“, die Putin bereits vor dem Krieg entwickelt haben soll. Nawalnys Rechercheteam deckte in einem Video auf dem YouTube-Kanal NavalnyLive auf, wie groß diese Angst wirklich ist. Aufnahmen zeigen, dass Putin aus seinem eigenen Becher trinkt, wenn er zum Beispiel bei Presseterminen ist oder mit Politikern wie Donald Trump zusammen ist. Wenn Putin in der Öffentlichkeit auftritt, soll er eine schusssichere Weste tragen. Er ist immer von vielen Personenschützern umgeben, die sich auch mal als Zivilisten ausgeben. Auch Kreml-nahe Ex-Beamte berichteten Medienberichten zufolge von Putins Angstzuständen.

Putins geheime Winterresidenz: Luxusanwesen auf 20 Hektar Land

Nun gibt es Hinweise auf ein weiteres mögliches Geheimversteck Putins. Es befindet sich laut Recherchen von NavalnyLive in dem Dorf Krasnaja Poljana, welches etwa 50 Kilometer von Sotschi entfernt liegt. Ein Raketenabwehrsystem befindet sich rund einen Kilometer von einem Gebäudekomplex entfernt. Etwa 20 Hektar, drei Gebäude, ein Helikopterlandeplatz und ein privater Skilift gehören offiziell dem Unternehmen Gazprom. Inoffiziell soll es sich um die Winterresidenz des russischen Präsidenten handeln.

Weiter ergaben Recherchen von der Bild, wie die Residenz eingerichtet ist. Dem Team liegen laut Angaben Baupläne des Hauptgebäudes vor, das 3.809 Quadratmeter groß ist. Die Pläne zeigen, wie luxuriös es Putin auf zwei Stockwerken jeweils unter und über der Erde hat. Im untersten Stockwerk befinden sich technische Räume, Platz für das Personal und einige Vorratskammern. Ein Stockwerk darüber befindet sich ein ganzer Spa-Bereich. Weiter oben lassen sich Wohnräume wie Schlafzimmer, Gästezimmer oder Esszimmer finden.

Ein doppelt so großes Haus befindet sich nur 120 Meter weiter. Dieses wurde laut NavalnyLive nach den olympischen Winterspielen 2014 gebaut. Das Gebäude ist alles andere als bescheiden, denn in ihm soll sich ein Wandleuchter mit Swarovski-Kristallen befinden im Wert von umgerechnet 6.115 Euro oder auch ein Flügel im Wert von 70.000 Euro. Trotz Angst vor möglichen Angriffen scheint Putin nicht auf diesen Luxus verzichten zu wollen.

Hält sich Putin versteckt? Spekulationen über Aufenthalt und Residenzen

Bereits in den vergangenen Monaten gab es Spekulationen über Putins Aufenthaltsorte. Recherchen zufolge soll Putin mit seiner Geliebten, der Ex-Turnerin Alina Kabajewa, soll zusammen eine Residenz in Waldai gekauft haben und dort wohnen. Besonders heikel war der Hinweis von Riho Terras, dem ehemaligen Verteidigungschef von Estland. Dieser hatte Gerüchte befeuert, dass Putin sich zwischendurch im Ukraine-Krieg versteckt hielt. Putin soll sich laut Informationen von ukrainischen Offizieren in einem „Schlupfloch“ im Ural befinden, teilte Terras auf Twitter. Seine Oligarchen-Freunde soll er einberufen haben, um zu verhindern, dass sie fliehen. Diese Theorie war allerdings sehr umstritten. (vk)