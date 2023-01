Putin-Doppelgänger? Selenskyj zweifelt, ob Putin am Leben ist – Kreml reagiert

Wolodymyr Selenskyj zweifelt: Hat Wladimir Putin einen Doppelgänger? © IMAGO / ITAR-TASS

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj nährt das Gerücht, Wladimir Putin habe Doppelgänger. Der Kreml antwortet: Selenskyj habe ein psychologisches Problem.

Kiew/Moskau – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mag offenbar nach Gerüchten um angebliche Doppelgänger von Wladimir Putin nicht so recht glauben, dass der Kremlchef noch lebt. „Ich begreife nicht endgültig, ob er am Leben ist“, sagte Selenskyj per Video beim Weltwirtschaftsforum in Davos einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge. Er sei sich nicht sicher, ob der auf den Bildschirmen gezeigte 70-Jährige der echte Putin sei.

Unklar sei auch, wer in Russland überhaupt Entscheidungen treffe, sagte der 44-Jährige zur Frage möglicher Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über einen Frieden. In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte um Putins Gesundheitszustand. Der russische Präsident könnte an Krebs oder Parkinson leiden, wird in diversen Berichten vermutet.

Hat Putin einen Doppelgänger? Kreml reagiert auf Zweifel

Der ukrainische Militärgeheimdienstchef Kyrylo Budanow hatte einmal gesagt, er gehe von mehreren Doppelgängern Putins aus. Tatsächlich hatte Putin auch einmal gesagt, dass ihm aus Sicherheitsgründen in der Vergangenheit die Nutzung eines Doppelgängers bei offiziellen Terminen ans Herz gelegt worden sei. „Die Idee kam auf, aber ich habe auf Doppelgänger verzichtet“, sagte er.

Der Kreml wies nun erneut die von Kiew geäußerten Zweifel an der Existenz Putins zurück. Für Selenskyj sei das Dasein Putins und Russlands ein psychologisches Problem, meinte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Je eher Kiew erkenne, dass sowohl Russland als auch Putin auch in Zukunft bleiben würden, desto besser sei das für die Ukraine.

Video: Irre Behauptung: Wladimir Putin soll drei Doppelgänger haben

Laut Peskow hat Putin erst am Donnerstag ein Eisbad genommen. Am 19. Januar wird in Russland Epiphanias, das Täuferfest, begangen. Millionen orthodoxer Christen gehen an dem Tag traditionell im Eis baden, um sich von ihren Sünden reinzuwaschen. Auch der Kremlchef zeigt sich seit einigen Jahren gern bei der Prozedur vor der Kamera. Allerdings gab es diesmal kein Foto davon. (dpa/fmü)