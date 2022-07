Wegen Putin-Vergleich: Lauterbach teilt heftig gegen CSU-Mann Dobrindt aus

Sauer wegen Putin-Vergleich: SPD-Mann Karl Lauterbach (li.) kritisiert CSU-Politiker Alexander Dobrindt (re.) scharf. © Montage IPPEN.MEDIA/Imago/afp

Alexander Dobrindt wählt in einem Social-Media-Post einen Vergleich zwischen Putins Gas-Druck und dem forcierten Atomausstieg durch die Grünen. Lauterbach ist außer sich.

München/Berlin - Weil er auf den bundesweiten Corona-Bürgertests beharrt, steht Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dieser Tage selbst in der Kritik. Unter anderem forderte der Bruder von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Ende der Testungen auf das Virus. Zum besseren Verständnis: Jens Scholz ist Mediziner und Vorstandsvorsitzender der Uni-Klinik Schleswig-Holstein mit Sitz in Kiel sowie Lübeck.

Karl Lauterbach ist außer sich: CSU macht bei Twitter Putin-Grünen-Vergleich

Hätte Lauterbach mit dem Corona-Krisenmanagement inmitten der Sommerwelle nicht schon genügend zu tun, ist der Rheinländer weiter fleißig auf Twitter unterwegs. Auf Social Media tut er seine Meinung kund - auch zur drohenden Gas-Knappheit in Deutschland durch Druck auf Russlands Machthaber Wladimir Putin. Lauterbach ist offenbar verärgert. Was seinen Unmut auf sich zog: Die CSU im Bundestag verglich Putins Gas-Drohungen mit dem forcierten Atomausstieg Deutschlands durch die Grünen.

Was war passiert? Bei Twitter wurde CSU-Fraktionschef Alexander Dobrindt von der Social-Media-Abteilung seiner Partei mit den Worten zitiert: „Putin stellt Deutschland das Gas ab und die Grünen uns die Atomkraft. Das provoziert geradezu den Blackout im Winter. Wir brauchen jetzt die Entscheidung zum Weiterbetrieb der Kernkraftwerke in Deutschland.“ Diese Aussage brachte Lauterbach, dessen SPD im Bund die Ampel-Regierung mit den Grünen und der FDP bildet, außer sich.

„Wie niederträchtig und spaltend. Die Grünen für die Verbrechen Putins, seinen Wirtschaftskrieg, in die Mitverantwortung zu ziehen, ist unwürdig“, schrieb der 59-Jährige bei Twitter und repostete dafür einen Tweet von Ruprecht Polenz. Markant: Der Sachse Polenz ist selbst Unionspolitiker, und zwar für die große CSU-Schwester CDU. Für diese saß er zwischen 1994 und 2013 im Bundestag, unter anderem zwischen 2005 und 2013 im Auswärtigen Ausschuss. Er ist ferner Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Und dementsprechend gut mit den Wirren des Russland-Ukraine-Kriegs vertraut.

CSU fordert Verlängerung der Laufzeit von Kernkraftwerken - Alexander Dobrindt erregt Aufsehen

„Solche Sprüche sind eine politische Zumutung“, schrieb Polenz über Dobrindts Putin-Vergleich. Die Kritik am Atomausstieg passt indes zum Schwerpunkt der aktuellen CSU-Politik. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hatte in den vergangenen Tagen wiederholt eine Verlängerung der Laufzeit für Atomkraftwerke gefordert, um damit der drohenden Energie-Krise durch den Ukraine-Krieg in den kommenden Monaten zu begegnen.

So erklärte CSU-Boss Söder am Wochenende etwa im ARD-Sommerinterview: „Fukushima war der Punkt für eine Energiewende in Deutschland, die nicht so funktioniert hat. Es macht keinen Sinn, Strom für zehn Millionen Haushalte abzuschalten. Das sind nämlich die noch drei vorhandenen Kernkraftwerke.“

Atomausstieg in Deutschland trotz Gas-Krise? Robert Habeck und die Grünen wollen daran festhalten

Weiter meinte Söder: „Jeder muss wissen: Erneuerbare Energien helfen mittelfristig. Für den Ersatz der Kernkraft bräuchten wir mehrere Tausend Windräder. Die stehen leider nicht bis zum 1. Januar 2023. Auch wir glauben nicht an die Langfristigkeit der Kernenergie. Aber es geht jetzt um eine Notlage. Not kennt kein Gebot und keine ideologische Blockade.“ Die Grünen sind dagegen entschieden gegen eine Verlängerung der Laufzeit.

Der bekräftigte Vizekanzler Robert Habeck am Dienstag (12. Juli) ein weiteres Mal. Deutschland habe ein „Wärmeproblem, aber kein Stromproblem“, sagte der Bundeswirtschaftsminister während eines Besuchs in Österreich: „Dagegen hilft Atomkraft gar nichts.“ Die politische Debatte darüber ist dennoch längst in vollem Gange - auch Lauterbach nimmt daran teil. (pm)