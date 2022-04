Rätsel um neue Fotos: Putins Geliebte mitten im Ukraine-Krieg in Moskau aufgetaucht

Von: Astrid Theil

Ex-Turnerin Alina Kabajewa gibt dem russischen Machthaber Wladimir Putin die Hand. Ihre Beziehung wurde nie offiziell bestätigt - gilt in Russland aber als offenes Geheimnis. (Archivfoto) © Sergei Chirikov/AFP

Die Geliebte von Wladimir Putin, deren Verbindung ein offenes Geheimnis ist, taucht nach langer Zeit überraschend wieder in Moskau auf. Was hat sie vor?

Moskau - Alina Kabajewa, die Geliebte des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wurde nach langer Zeit am gestrigen Samstag (23.04.) wieder in Moskau gesehen. Laut verschiedenen Medienberichten soll sie sich bereits seit Jahren in der Schweiz aufhalten. Die 38-Jährige lebe den Berichten zufolge in einem schwer bewachten Chalet in den Tessiner Alpen mit ihren vier Kinder, deren Vater Wladimir Putin sein soll. Auch zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs soll sich Kabajewa in der Schweiz aufgehalten haben.

Am Samstag wurde sie nun bei Proben der Wohltätigkeitsveranstaltung „Alina Festival“ in der VTB Arena in Moskau gesichtet. Kabajewa hat Olympiamedaillen in rhythmischer Sportgymnastik gewonnen und in Russland vor allem in ihrer Zeit als Politikerin der Regierungspartei Sportturniere organisiert. Teile des Events sollen vor dem 9. Mai ausgestrahlt werden. Es wird aktuell darüber spekuliert, wie ihr öffentlicher Auftritt einzuschätzen ist.

Putins Geliebte Alina Kabajewa: Nach Petition in der Schweiz - Flucht zurück nach Russland?

Ungewöhnlich ist er auf jeden Fall, da die 38-Jährige sich fast nie in der Öffentlichkeit zeigt. Einige gehen davon aus, dass Putins Geliebte vor der Kritik am Ukraine-Krieg aus der Schweiz geflohen sei. Mehr als 60.000 Schweizer haben eine Petition zur Ausweisung Alina Kabajewas aus der Schweiz unterschrieben. Andere gehen davon aus, dass Alina Kabajewas persönliches Erscheinen auch als Zeichen einer vermeintlichen „Normalität“ in Russland dienen soll.

Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler aus Russland dürfen wegen des Kriegs in der Ukraine an internationalen Wettbewerben nicht teilnehmen. Ekaterina Sirotina, die Cheftrainerin der russischen Junioren-Nationalmannschaft in Rhythmischer Sportgymnastik, postete auf Instagram Bilder mit der 38-jährigen Alina Kabajewa bei der Probe für die Sportveranstaltung am Samstag.

Putin und Kabajewa: Seit 20 Jahren ein Paar - doch seine Frau scheint sie nicht zu sein

Seit 20 Jahren soll Kabajewa bereits Putins Lebensgefährtin sein - bestätigt wurde dies jedoch nie. Putins Privatleben wird strengstens geheim gehalten. Als die Moskauer Zeitung „Moskowski Korrespondent“ 2008 erstmals über die Verbindung berichtete, wurde sie zwei Tage nach dem Erscheinen des Berichts eingestampft. Aus finanziellen Gründen behauptete der Eigentümer und Herausgeber Alexander Lebedew.

Im Jahr 2001 tauchten Wladimir Putin und Alina Kabajewa erstmals bei einem offiziellen Anlass in der Öffentlichkeit gemeinsam auf. Verschiedene Medien wie der Stern berichten von Kabajewas steiler Karriere nach dem ersten Aufeinandertreffen. 2001 war die damals 18-jährige Kabajewa ein Weltstar der Sportgymnastik. Putin war zu diesem Zeitpunkt keine zwei Jahre im Amt des Präsidenten. Nach ihrer Begegnung legt Kabajewa eine steile politische Karriere hin. Keinen Monat nach ihrem ersten Treffen mit Putin wird sie Mitglied des Obersten Rates von „Einiges Russland“, der Partei Putins.

Nach Aufeinandertreffen mit Putin: Politische Karriere und Luxusimmobilien seiner Geliebten

2005 ernennt Putin sie dann zum Mitglied der Gesellschaftlichen Kammer der Russischen Föderation. 2007 steigt sie zur Abgeordneten in der russischen Staatsduma für „Einiges Russland“ auf. Dort wird sie zur stellvertretenden Vorsitzenden des Komitees der Staatsduma für Jugendfragen. Ein Jahr später ist sie bereits Vorsitzende des Öffentlichen Rates der National Media Group (NMG). Diese Mediengruppe war damals eine der größten Medienholdings in ganz Russland.

2014 scheidet Kabajewa aus der Duma aus, um den Verwaltungsratsvorsitz in der NMG zu übernehmen. Über die Jahre wird sie und ihre Familie außerdem von Freunden und Vertrauten Putins mit luxuriösen Immobilien beschenkt. Trotz der Moskauer Luxuswohnungen und -häuser lebt Kabajewa in der Schweiz. Ob sie dorthin zurückkehren wird oder in Moskau bleibt, ist unklar. (at)