Internationaler Strafgerichtshof erlässt Haftbefehl gegen Putin

Von: Bettina Menzel

Teilen

Der Internationale Strafgerichtshof erlässt Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. © Pavel BEDNYAKOV/SPUTNIK/AFP

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag erließ am Freitag einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Hintergrund ist die Verschleppung von ukrainischen Kindern.

Den Haag - Gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie die Kinderrechtsbeauftragte des Kremlchefs, Maria Alexejewna Lwowa-Belowa, sei Haftbefehl ergangen, erklärte der Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag am Freitag. Hintergrund ist die Verschleppung von ukrainischen Kindern nach Russland im Ukraine-Krieg. Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass der Kremlchef tatsächlich vor dem Strafgerichtshof in Den Haag erscheinen wird, denn Russland erkennt das Gericht nicht an.

Strafgerichtshof sieht Wladimir Putin für Verschleppung ukrainischer Kinder „persönlich verantwortlich“

Vonseiten des Strafgerichtshofs hieß es am Freitag, es bestünden „vernünftige Gründe“ für die Annahme, dass Putin für die als Kriegsverbrechen einzustufende Verschleppung von Kindern auf russisches Territorium „persönlich verantwortlich“ sei. Die Verbrechen hätten in den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine „mindestens ab dem 24. Februar 2022“, dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, eingesetzt. Nach Angaben der ukrainischen Regierung wurden bis Februar dieses Jahres mehr als 16.000 Kinder aus der Ukraine nach Russland oder in russisch kontrollierte Gebiete verschleppt.

Der IStGH hatte bereits unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ermittlungen aufgenommen. Am Montag hatte die US-Zeitung New York Times berichtet, dass der Haager Chefankläger Karim Khan zwei Vorwürfe vorbereite. Dem Bericht zufolge sollte es neben dem Vorwurf der Verschleppung ukrainischer Kinder auch um die russischen Angriffe auf zivile Infrastruktur in der Ukraine gehen. Am Freitag wurde zu dem zweiten Themenpunkt zunächst nichts bekannt. Die New York Times hatte sich auf anonyme Insiderinformationen aus dem Strafgerichtshof berufen. Im Interview mit dem Münchner Merkur von IPPEN.MEDIA erklärt die Professorin Stefanie Bock vom Internationalen Forschungs- und Dokumentationszentrums Kriegsverbrecherprozesse, was Putin droht, wenn ihm der Prozess gemacht wird (dpa/AFP/bme).