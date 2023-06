Junge Russinnen rufen zum blutigem Protest gegen Wladimir Putin

Von: Patrick Mayer

In der „Feminist Anti-War Resistance“ versammeln sich junge russische und belarussische Frauen, um gegen Wladimir Putin und den Ukraine-Krieg zu demonstrieren.

München/Amsterdam - Wie viele Bürgerinnen und Bürger tragen den Krieg Russlands gegen die Ukraine mit? Und welche tun es nicht? In Deutschland sorgte der Fall des Wladimir-Putin-Fans Elena Kolbasnikowa für Schlagzeilen, die kürzlich zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, weil sie öffentlich bei einer Demonstration in Köln den Ukraine-Krieg verharmlost haben soll.

Kritik am Ukraine-Krieg? In Russland gehen Staatsbehörden gegen eigene Bürger vor

Und wie steht es um die Stimmung bei den Menschen zwischen Sankt Petersburg an der Ostsee und Sibirien in Asien? Wie der Osteuropa-Experte und Historiker Prof. Dr. Klaus Gestwa jüngst im Interview mit IPPEN.MEDIA erklärte, will westlichen Schätzungen zufolge der Großteil der russischen Bevölkerung mit dem Krieg schlicht nichts zu tun haben und hält sich raus.

Es ist eine Einschätzung, die sich mit der Reportage „Russland und das große Schweigen“ des ZDF deckt. Dort wird beschrieben, wie einfache Bürger in der Russischen Föderation vom Staatsapparat Repressalien erfahren, wenn sie die von Moskau so bezeichnete militärische Spezialoperation kritisieren. Es gibt jedoch junge russische Frauen im westlichen Ausland, die sehr wohl den Imperialismus von Kreml-Machthaber Wladimir Putin verurteilen: die „Feminist Anti-War Resistance“. Zu Deutsch: der feministische Anti-Kriegs-Widerstand.

Junge Frauen der „Feminist Anti-War Resistance Group“ protestieren in Amsterdam gegen das Putin-Regine in Russland. © IMAGO/Charles M Vella

Anfang Juni hatte die feministische Protestbewegung mit einer blutigen Demonstration in der niederländischen Metropole Amsterdam für reichlich Aufsehen gesorgt, als sich drei weibliche (und mutmaßlich russische) Mitglieder mit roter Farbe übergossen, die offenbar Blut symbolisieren sollte. Sie hielten zudem Schilder hoch, auf denen auf Englisch stand: „Mein Land entführt Kinder.“ Und: „Mein Land ist ein terroristischer Staat.“ Sowie: „Blutiges Russland.“

Widerstand gegen Wladimir Putin: Junge russische Frauen protestieren europaweit

Die jungen Frauen hatten sich für ihren Protest vor einen zerstörten und ausgebrannten russischen T-72-Panzer gestellt, der in Amsterdam als Mahnmal ausgestellt war. Und der den Informationen zufolge am 31. März 2022 in der Ukraine abgeschossen wurde. Die „Feminist Anti-War Resistance“ erklärte in einer Stellungnahme zu besagtem Protest gegen das Putin-Regime: „Wir möchten daran erinnern, dass dieser Panzer die Waffe ist, mit der Zivilisten getötet werden.“

Europaweit hat die Protestbewegung, die im Februar 2022 von einer Gruppe russischer Feministinnen gegründet worden war, in mehreren Städten Mitgliedergruppen. Zum Beispiel in München und in Berlin in Deutschland, oder eine litauische Fraktion. Diese hatte in einem Protest am 29. Juni 2022 auf offener Straße wohl das Massaker von Butscha in Szene gesetzt, als sich die Mitglieder auf einem Platz niederlegten und dabei die Armee verschränkten als seien sie gefesselt worden. Wie es sich in Butscha laut ukrainischer Ermittlungen zugetragen haben soll. Das Massaker gilt als mutmaßliches Kriegsverbrechen der russischen Armee im Nordwesten von Kiew.

Protest gegen Regime von Wladimir Putin: „Feminist Anti-War Resistance“ geht auf die Straße

„Wir werden uns nicht an den Krieg gewöhnen. Wir werden nicht einschlafen. Wir erlauben uns zu trauern. Zu handeln bedeutet, uns zu erinnern. Wir müssen alles tun, was wir können, um Putins Regime zu stoppen und den Krieg zu beenden. Vor fünf Monaten, am 24. Februar, überfiel Russland ein unabhängiges Land“, erklärte die litauische Gruppe damals in einem Posting bei Instagram: „Wir fordern, dass Russland den Krieg beendet. Wir wollen, dass die Ukraine gewinnt. Wer sind wir? Wir sind Bürger von Weißrussland, Russland und Litauen: Journalisten, Feministinnen, Aktivistinnen, Künstlerinnen, Tänzerinnen, Freiwillige, Forscherinnen, queere Menschen, Mütter, Flüchtlinge, die sich in Vilnius zusammengeschlossen haben, um gemeinsam zu handeln, zu sprechen und zu protestieren.“

Die Berliner Gruppe von „Feminist Anti-War Resistance“ beteiligt sich indes immer wieder in der deutschen Hauptstadt an Demonstrationen gegen den russischen Angriffskrieg und tritt dabei wiederholt als Co-Organisator in Erscheinung. Zum Beispiel beteiligten sich die Berliner Aktivistinnen am 17. Dezember bei einem Protest vor der russischen Botschaft in Deutschland, bei der mit Blick auf damalige Energielieferungen aus Russland über die Ostsee gefordert wurde: „Stoppt die Finanzierung des russischen Staatssektors“.

Auch jene Forderung kam von Russinnen, was zeigt, dass längst nicht jede und jeder mit russischem Pass bereit ist, den Kriegskurs Putins mitzutragen, während die Ukraine aktuell bei ihrer Gegenoffensive wohl einen Großangriff vorbereitet. (pm)