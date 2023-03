Moderatorin düpiert Putin-Botschafter im TV – „Wie viele hunderttausende Opfer kann Russland ertragen?“

Von: Patrick Mayer

Der russische Botschafter für Australien bekommt in einem TV-Interview unangenehme Fragen gestellt. Die Moderatorin lässt ihm keine Zeit zum Durchschnaufen.

München/Canberra - Selten stellen sich russische Politiker und Diplomaten seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs kritischen Fragen westlicher Journalisten. Genau das ist jetzt in Australien passiert.

Russlands Überfall auf die Ukraine: ABC-Moderatorin nimmt Botschafter ins Kreuzverhör

Konkret: Moderatorin Sarah Ferguson nahm den russischen Botschafter für Australien, Alexej Pawlowsky, in einem TV-Interview für den Sender ABC regelrecht ins Kreuzverhör. Sie konfrontierte den Diplomaten unter anderem mit dem Vorwurf mutmaßlicher russischer Kriegsverbrechen, nannte die Regierung von Präsident Wladimir Putin eine Diktatur und fragte ihn, wie viele Todesopfer Russland noch ertragen könne.

Kurzum: Es entwickelte sich ein regelrechter Schlagabtausch, in dem Pawlowsky - sichtlich verunsichert - Fragen auswich und stattdessen haltlos gegen den Westen wetterte.

Wie würden Sie diese Form von Regierung beschreiben, wenn nicht als Diktatur?

Der Reihe nach: „Sie sind hier in Australien und genießen die Vorteile einer freien und offenen Gesellschaft. Wie können Sie damit leben, wenn Sie das repressive, diktatorische Putin-Regime repräsentieren?“, fragt Ferguson gleich zu Beginn des Interview, das bei YouTube abrufbar ist (siehe Video unten). Der Botschafter fängt an, hämisch zu lachen. „Sie finden es lustig?“, entgegnet Ferguson, woraufhin Pawlowsky antwortet: „Was ich lustig finde, ist Ihre Art, ein Interview zu beginnen.“

ABC-Moderatorin Sarah Ferguson: Russischer Botschafter weicht Fragen zur Ukraine aus

Ferguson teilt ihm mit, wie sie über den Kreml denkt: „Es ist ein Regime, das seinen Nachbarn überfallen hat.“ Es sei ein Regime, das Proteste und die freien Medien unterdrücke, in dem Dissidenten ermordet oder eingesperrt würden, meint die TV-Journalistin: „Wie würden Sie diese Form von Regierung beschreiben, wenn nicht als Diktatur?“ Pawlowsky antwortet: „Sarah, äh, eigentlich glaube ich nicht, dass wir die Form unserer Regierung mit Ihnen diskutieren müssen. Eigentlich hatte ich mich auf substanzielle Fragen vorbereitet, über Russlands Politik und über Russlands Position zu verschiedenen Problemen, über Russlands Rolle in der Welt.“

Ferguson erinnert ihn nun daran, dass der Botschafter einmal gesagt habe, dass die Australier „gehirngewaschen“ seien, weil sie die Ukraine unterstützen. Pawlowsky bestreitet seine Aussage nicht. Zur Einordnung: Schon Anfang April 2022 hatten die australischen Streitkräfte der ukrainischen Armee nach dem russischen Einmarsch zur Verteidigung 19 gepanzerte Truppentransporter „Bushmaster“ bereitgestellt. Im August 2022 stellte Moskau dann in der Ukraine erbeutetes Militärgerät aus - unter anderem einen ausgebrannten „Bushmaster“.

Ukraine-Krieg: Auch Australien unterstützt Kiew - Russland kritisiert das

Der Unterstützung aus Canberra für Kiew tat das keinen Abbruch. Ende Januar 2023 hatten der australische und der französische Verteidigungsminister, Richard Marles und Sébastien Lecornu, angekündigt, dass beide Länder gemeinsam mehrere Tausende 155-mm-Granaten für die ukrainische Armee produzieren werden. Hergestellt in Frankreich, mit australischem Pulver.

„Die russische Invasion in der Ukraine war eine kriminelle Handlung. Das russische Militär hat die Ukrainer terrorisiert. Verstehen Sie, dass man nicht gehirngewaschen sein muss, um das zu verstehen“, sagt Ferguson und zählt dem Botschafter auf, welcher Kriegsverbrechen die Vereinten Nationen (UN) die russische Armee beschuldigen - unter anderem der Verschleppung von mehr als 1000 ukrainischen Kindern.

Ukraine-Krieg: Russischer Botschafter für Australien bestreitet Kriegsverbrechen

Er fragt sie daraufhin, ob dieselben Dokumente „irgendwas über Kriegsverbrechen der ukrainischen Seite sagen?“ Sie entgegnet, dass der Internationale Strafgerichtshof ausschließlich Ermittlungen gegen die russische Seite eröffnet habe. Ferguson legt nach: „Russland hat seit dem Februar 2022 den Tod von mehr als 8000 ukrainischen Zivilisten verursacht. Aber in seiner Rede an die Russische Föderation letzten Monat sagte Ihr Präsident Putin: ‚Wir sind nicht im Krieg mit den ukrainischen Menschen.‘ Meine Frage an Sie ist: Warum bringen Sie sie dann um?“

Die russische Armee stellte im August 2022 einen australischen „Bushmaster“ im Großraum Moskau aus, der offenbar bei den Gefechten in der Ukraine zerstört wurde. © IMAGO/Evgeny Biyatov

Russland-Botschafter nennt australische Gesellschaft „gehirngewaschen“

Pawlowskys Antwort? „Deswegen habe ich gesagt, dass die Öffentlichkeit gehirngewaschen ist. Weil sie lauter Worte über Beweise und Filmaufnahmen hört, aber nie die Möglichkeit hat, den Faktencheck zu machen“, sagt er. Sie wiederholt hartnäckig: „Meine Frage war: Warum töten Sie sie?“ Statt zu antworten, wirft er dem Westen vor, eine angeblich ultranationalistische Regierung in Kiew eingesetzt zu haben. Ferguson unterbricht ihn, er solle keine „russische Propaganda aus der Vergangenheit“ wiederholen. Er wirft ihr vor, dass sie „westliche Propaganda“ wiederhole.

Schließlich fragt Ferguson: „Wie viele hunderttausende Opfer kann Russland noch ertragen, ohne dass es zu einer Revolte kommt?“ Pawlowsky: „Dem stimme ich nicht zu. Ich sehe keine Anzeichen dafür.“ Den Begriff Krieg will er letztlich auch nicht gelten lassen: „Wir reden über die militärische Spezialoperation.“ Die ABC-Moderatorin korrigiert: „Es ist ein Krieg. Es ist ein Krieg.“ (pm)