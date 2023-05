Kreml-Experte sicher: Wladimir Putin sucht keinen Nachfolger mehr

Von: Kathrin Reikowski

Wladimir Putin könnte keinen Nachfolger mehr zu Lebzeiten planen, meint ein Kreml-Kenner. © picture alliance/dpa/Sputnik Kremlin Pool via AP | Mikhail Klimentyev

Wladimir Putin baut keinen Nachfolger auf, meint sein ehemaliger Reden-Schreiber. Der Haager Strafbefehl habe die Nachfolge-Strategie des Kreml verändert.

Moskau - Was passiert, wenn Kreml-Chef Wladimir Putin nicht mehr Russlands Präsident ist? Putin und andere mächtige Menschen seien in Russland voneinander abhängig - und wenn Putin sterbe, würde das ganze System zusammenbrechen. Das sagt die polnische Politologin Agnieszka Legucka. Sie spricht in diesem Zusammenhang vom „System Putin“.

Hat der Kreml-Chef also bereits einen Nachfolger aufgebaut? Ein Experte sagt: Nein. Wladimir Putin könnte bis ans Lebensende an der Macht bleiben wollen - und vorher niemand anderen an die Kreml-Spitze lassen.

Kreml-Experte: Putin sucht keinen Nachfolger für Russlands höchstes Amt

„Putin könnte die Entscheidung getroffen haben, dass er gar keinen Nachfolger braucht“, meint der ehemalige Redenschreiber Putins, Abbas Galjanow, nach einer Übersetzung von bild.de. Er war Gast im TV-Kanal Popular Politics, der dem Oppositionellen Alexej Nawalny zugeordnet wird. Dort stellte er dem Bericht zufolge eine neue These auf.

Noch Anfang 2023 war Galjanow sicher, dass Putin an seiner Nachfolge arbeitet. Nun sieht er das anders. „Putin gab die Idee eines Nachfolgers wegen des Den Haager Haftbefehls auf“, sagte er. Wer sich nach der Politikkarriere nicht mehr zurückziehen könne, brauche auch nicht mehr an ein Leben als Nicht-mehr-Präsident denken, so Galjanow. Putins Herrschaft habe „etwas Endgültiges“ bekommen.

Nachfolge Putins: Russland sucht bereits einen neuen Präsidenten, meint die Ukraine

Führende politische Persönlichkeiten in Russland hätten bereits verstanden, dass der Ukraine-Krieg verloren sei - das meint ein anderer Russland-Kenner. Den Machtmenschen im und um den Kreml gehe es nur noch darum, ihre eigene Haut zu retten, urteilte der russische Politologe Andrei Piontkowski. Putin werde indes alles tun, um selbst an der Macht zu bleiben, nur eine Niederlage auf der Krim könne ihm gefährlich werden. Im ukrainischen Fernsehen soll Piontkowski laut Bild.de gesagt haben: „Dann werden Leute erscheinen, die Putins Bunker betreten und den Nachfolger benennen.“

Immer wieder kommen auch Gerüchte um Putins schlechten Gesundheitszustand auf- und die Frage: Was passiert, wenn Putin stirbt? (kat)