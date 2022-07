Putins mögliche Nachfolger „noch schlimmer“? Experte sieht Russland in bitterer „Normalität“

Von: Marvin Ziegele

Wladimir Putin, russischer Präsident. Doch wie lange noch? © imago-images



Wladimir Putin ist der zentrale Protagonist im Ukraine-Krieg. Doch es bleibt fraglich, ob ein Nachfolger die Situation entspannt.

Moskau – Seit Beginn des Ukraine-Kriegs ranken sich Gerüchte und Spekulationen um Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Mal geht es um seinen Gesundheitszustand und ein möglicherweise nahendes Ableben, mal um einen hypothetischen Sturz durch Elitenzirkel des Kreml. Zugleich verdichten sich die Diskussionen um einen möglichen Nachfolger Putins. Doch die Perspektiven scheinen – jedenfalls aus Sicht des Westens – wenig vielversprechend.

Keir Giles, Forschungsdirektor und Autor des Buches „Moscow Rules“, hält es für sehr wahrscheinlich, dass ein hypothetischer Nachfolger mindestens so „schlimm“ sein wird wie Putin. Es gebe mehrere Kandidaten, die das Amt des russischen Präsidenten nach Wladimir Putins Tod übernehmen könnten, sagte Giles in einem am Samstag (9. Juli) veröffentlichten Gespräch mit dem britischen Nachrichtenportal Express. Viele von ihnen „würden die Beziehungen Russlands zum Westen und zur eigenen Bevölkerung noch schlimmer gestalten, als Putin es in den letzten Jahren seiner Herrschaft getan hat“, urteilte der Experte.

Wladimir Putins Russland: Keine Entspannung durch potenziellen Nachfolger?

In den vergangenen Jahren habe sich ein hartes Vorgehen gegen die eigene Zivilbevölkerung abgezeichnet. Gleichzeitig habe sich die Feindseligkeit gegenüber dem Westen erhöht. „Aber in beiderlei Hinsicht kehrte Russland gerade zu seinen historischen Normen und seiner Komfortzone zurück. Denn es ist ein Land, das sich schon immer so gegenüber der Außenwelt und seinen eigenen Untertanen verhalten hat“, sagte Giles. Das Motto der aktuellen Kreml-Politik fasste er wie folgt zusammen: „Die Zeit der engen oder besseren Beziehungen zum Westen war ein Irrweg, und jetzt kehren wir zu dem zurück, was in der russischen Geschichte viel normaler ist.“

Ein potenzieller Nachfolger Putins werde Russland „zurück zum normalen Zustand seiner Opposition zum Westen“ bringen. Zuletzt hatten sich Gerüchte über Wladimir Putins Gesundheitszustand gehäuft. So wurde unter anderem gemunkelt, dass der russische Präsident an Blutkrebs erkrankt ist. (marv)