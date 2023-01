Kein „Stabilitäts-Garant“ mehr: Ehemaliger Redenschreiber prophezeit Putins Rücktritt

Von: Linus Prien

Der ehemalige Redenschreiber Wladimir Putins sagt seinen Rücktritt voraus. © IMAGO/Sergei Bobylev

Bald wird Putin zurücktreten. Das meint zumindest sein ehemaliger Redenschreiber Abbas Galjamow. Grund dafür sei nicht zuletzt die wachsende Angst vor Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin.

Moskau - Im Verlauf des Ukraine-Kriegs wurde bereits viel über Wladimir Putin und seine Stellung im Kreml gemutmaßt. Mehrere Stimmen äußerten sich bereits skeptisch über den Rückhalt des Machthabers. In diese Gruppe reiht sich jetzt auch Abbas Galjamow ein. Wie die britische Daily Mail berichtet, geht der ehemalige Redenschreiber Putins davon aus, dass der Kreml-Chef im kommenden Jahr seinen Nachfolger wählen wird. Grund dafür sei mitunter, dass er sich auf diese Weise einen sicheren Ruhestand ermöglichen könnte.

Putins Nachfolger: Machtwechsel im Kreml – Russlands Präsident wird „vertrauten Untergeordneten“ nominieren

Galjamow vermutet, dass Putin einem „vertrautem Untergeordneten“ das Zepter übergeben und ihn als Präsidenten nominieren wird. Als mögliche Kandidaten für die Nachfolge nennt er, den Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin, den aktuellen Premierminister Michail Mischustin und seinen Stabschef Dmitri Kosak. Der ehemalige Vertraute des russischen Präsidenten behauptet, dass der Kreml-Chef nicht mehr als „Stabilität-Garant“ angesehen werde.

Die Angst vor anderen Figuren im Kreml-Konstrukt und vor ihren Macht-Ambitionen steige wohl. Sollte Putin bald zurücktreten, könne er seinen „Ruhestand“ in seinem Palast am Schwarzen Meer verbringen. Das Anwesen soll nach Angaben von Daily Mail eine Milliarde britische Pfund wert sein. Der Oppositionelle Alexei Nawalny war maßgeblich bei der Entdeckung des Domizils beteiligt.

Die Villa am Schwarzen Meer, die mutmaßlich Wladimir Putin gehört. © Twitter-Screenshot/ @OCCRP

Putins Rücktritt: Mit Nachfolger im Kreml könnte Präsident das Schicksal von Gaddafi umgehen

„Auf diese Art und Weise würde wenigstens Putins persönliche Sicherheit garantiert werden“, lieferte Galjamow Gründe für einen möglichen Rücktritt Putins sowie die Nominierung eines Nachfolgers. Er müsste kein Ende wie etwa Muammar al-Gaddafi fürchten. Der ehemalige Diktator Libyens verstarb, nachdem er die Macht in seinem Land verloren hatte und durch Rebellen abgesetzt wurde. Putin könnte dieses „Schicksal“ umgehen und sich als „Senator auf Lebenszeit“ sicher zurückziehen.

Machtwechsel im Kreml: Die große Angst vor Jewgeni Prigoschin geht um

Es ist insbesondere Jewgeni Prigoschin, der in Moskau gefürchtet wird. Derzeitig unterstützt er mit seiner Privat-Miliz Wagner Gruppe Putins Krieg. Vor dem Hintergrund der Niederlagen, die die russische Armee in der Ukraine bereits einfahren musste, wird Putin jedoch in manchen Kreisen infrage gestellt. Galjamow zufolge werde wahrgenommen, dass Putin „seine eigenen Leute in Tausenden in den Tod stürzt“. Man blicke zu Prigoschin und sehe jemanden, der mehr Stabilität in den Krieg bringen könne.

Vor allem aber habe auch die Moskauer Elite „persönlich Angst“ vor dem Wagner-Chef: „Der gesamte Apparat ist mit Blick auf Prigoschin verängstigt und fürchtet, dass seine Truppen auch sie verfolgen werden.“ Sie hätten Angst, selbst zum Opfer zu werden. (lp)