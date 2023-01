„Säuberungsaktion“: Putin-nahe Partei will Kriegsgegner mit künstlicher Intelligenz identifizieren

Von: Andreas Schmid

Wer online gegen die „Spezialoperation“ wettert, kann kein Wähler der putinnahen Partei „Einiges Russland“ sein. Mit KI sollen nun kritische Stimmen ausgemacht werden.

Moskau – Wer in Russland den Ukraine-Krieg als solchen verurteilt, muss mit Problemen rechnen. Kritik an der „Spezialoperation“, wie es vom Kreml in der Regel heißt, ist unerwünscht. Vor Ort gehen die Behörden daher strikt gegen Kritiker vor. Deshalb gibt es, anders als zu Beginn der Invasion, kaum Demonstrationen mehr. Der Protest verlagert sich vielerorts in die digitale Welt. Kriegskritiker sollen dort nun offenbar mithilfe künstlicher Intelligenz ausgemacht werden.

„Einiges Russland“ will Gegner des Ukraine-Krieges mit KI ausmachen

Die russische Regierungspartei „Einiges Russland“ arbeitet derzeit offenbar an einer „Säuberungsaktion“. So sollen Putin-Gegner in den eigenen Reihen identifiziert werden – durch eine künstliche Intelligenz und Algorithmen, die die Aktivitäten der Wähler in den sozialen Medien verfolgen. Das berichtet die Moscow Times unter Verweis auf die Wirtschaftszeitung Wedomosti.

Die Tools durchforsten zwei beliebte russische soziale Netzwerke, VKontakte und Odnoklassniki, nach „politisch bedeutsamen Aktionen“. Darunter fallen etwa „Gefällt mir“-Angaben für Antikriegsbeiträge. „Wenn der Algorithmus Parteianhänger entdeckte, die sich gegen die Sonderoperation aussprachen, und eine zweite Überprüfung ihre Ansichten bestätigte, wurden sie aus unserer Datenbank ausgeschlossen“, wurde eine namentlich nicht genannte Quelle der Partei „Einiges Russland“ zitiert.

„Einiges Russland“ „Einiges Russland“ ist die mitgliederstärkste Partei Russlands. In der Duma, dem russischen Parlament, hat die Partei eine Zweidrittelmehrheit. Wladimir Putin ist kein Mitglied der Partei, „Einiges Russland“ unterstützt jedoch den Kurs des Präsidenten, sodass der Kremlchef als de-facto-Führer angesehen ist. Offizieller Parteichef ist der Putin-Vertraute Dmitri Medwedew.

„Säuberung“ in Putin-naher Partei: Unterstützung sinkt

Ein anderer Gesprächspartner spricht von einer „Säuberung“ von Parteianhängern, die öffentlich Zweifel am Erfolg der Sonderoperation geäußert haben, insbesondere durch negative Äußerungen in den sozialen Medien.

Die Unterstützerbasis von „Einiges Russland“ ist laut Wedomosti durch die Überwachungskampagne von 25 Millionen auf 13 Millionen gesunken. Berichten zufolge hatte sich Einiges Russland das Ziel gesetzt, seine Anhängerschaft bis 2024 auf 30 Millionen zu erhöhen.

KI im Einsatz gegen Kritiker: Wie ist der Schritt einzuordnen?

Für den Wissenschaftler Konstantin Kostin, Leiter des Fonds für die Entwicklung der Zivilgesellschaft in Russland, ist der Schritt vor allem Wahlkampftaktik. „Es handelt sich um ein Kriterium, das dazu dient, die Stimmungen in ihrer Unterstützergruppe zu studieren, Kommunikationsstrategien zu verfeinern und Meinungsführer zu finden“, sagte er Wedomosti.

Es ist eher ein politischer Schachzug, der in erster Linie darauf abzielt, die Loyalität der Parteianhänger in der Öffentlichkeit zu erhöhen, meint Rostislav Turovsky, Vizepräsident des Political Techniques Center: „Es ist unwahrscheinlich, dass ein Algorithmus, der die sozialen Medien analysiert, in der Lage ist, die genaue politische Position eines jeden zu bestimmen. Die Befürworter der militärischen Sonderoperation könnten auch andere Parteien unterstützen, sagt Turowski. Aber „Einiges Russland“ sei daran interessiert, sie auf seine Seite zu ziehen. (as)