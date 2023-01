Starben Hunderte wegen Putin-Rede? Russischer Soldat erhebt schwere Vorwürfe

Von: Patrick Mayer

In diesem Gebäude bei Makijiwka sollen hunderte russische Soldaten durch ukrainischen Beschuss getötet worden sein. © IMAGO/Ivan Noyabrev

Bei einem ukrainischen Bombardement auf Makijiwka in der Region Donezk sollen hunderte russische Soldaten getötet worden sein. Ein angeblicher Überlebender schiebt es nun auf eine Rede Wladimir Putins.

München/Donezk - Silvester. Neujahr. Man feiert zusammen. Telefoniert. Schreibt WhatsApp oder SMS, um sich das Beste für die kommenden zwölf Monate zu wünschen. Wurde genau das vielen russischen Soldaten im Ukraine-Krieg zum Verhängnis? So behauptet es zumindest Moskau.

Ukraine-Krieg: Russland bestätigt hohe Verluste bei Makijiwka im Donbass

Ein Rückblick: In der Neujahrsnacht werden bis zu 400 russische Soldaten, angeblich größtenteils neue Rekruten, durch ein konzentriertes ukrainisches Bombardement auf einen Militärstützpunkt in Makijiwka am Rande der Großstadt Donezk getötet. So berichtete es Kiew. Russland bestätigte seinerseits die bisher größten Verluste nach dem Angriff auf die Ukraine, sprach zunächst von 63 toten Soldaten, dann von 89.

Aber: Der Kreml gab den eigenen Soldaten die Schuld für den immensen militärischen Rückschlag. So hieß es aus Moskau, die Männer hätten das Feuer auf sich gelenkt, weil sie zu Neujahr reihenweise telefoniert hätten. Dies habe die ukrainische Armee registriert und so ihre Raketen gezielt einsetzen können.

Im Video: Kompakt - Die wichtigsten News zum Russland-Ukraine-Krieg

Diese Version glaubt nach etlichen militärischen Niederlagen und hohen Verlusten an der Ukraine-Front wohl aber längst nicht jeder in Russland. Laut Bild schrieb etwa der Kreml-nahe Blogger Wladlen Tatarskij (522.000 Abonnenten bei Telegram): „Die Generäle erzählen uns von Mobiltelefonen und demonstrieren jedes Mal ihre eigene Dummheit und ihren Mangel an Verständnis dafür, was in der Armee passiert, wo JEDER ein Telefon hat.“

Russland-Verluste bei Makijiwka: Wer trägt die Verantwortung?

Der Vorwurf wurde kolportiert, dass sich ein Munitionslager neben der Unterkunft befunden haben soll, was die Explosionen verstärkt hätte. Aus Moskau wurde dies in der Folge öffentlich weder dementiert noch bestätigt. Muss sich die russische Militärführung vorwerfen lassen, fahrlässig zu viele Soldaten auf zu engem Raum versammelt zu haben? Diese These bekräftigte angeblich ein Soldat, der in Makijiwka dabei gewesen sein soll.

So veröffentlichte das oppositionelle belarussische Portal Nexta bei Twitter ein Video, das einen offenbar schwer verwundeten Soldaten namens Anton Golowinsky zeigen soll. Er stammte demnach aus Samara. Der Mann berichtet in dem Video davon, dass sich die Soldaten angeblich wegen einer Rede von Moskau-Machthaber Wladimir Putin in dem Gebäude versammelt hatten.

Am Silvesterabend wurden wir in der Versammlungshalle versammelt, um uns Putins Rede anzuhören. Wir baten darum, dass nicht tun zu müssen. Alle Einheimischen wussten davon, jeder wusste es.

„Ende Dezember wurden wir nach Makijiwka gebracht. Wir kamen in einem Gebäude der technischen Hochschule unter. Wir baten darum, getrennt voneinander, und nicht alle zusammen, untergebracht zu werden“, erzählte der mutmaßliche Soldat laut Nexta: „Am Silvesterabend wurden wir in der Versammlungshalle versammelt, um uns Putins Rede anzuhören. Wir baten darum, dass nicht tun zu müssen. Alle Einheimischen wussten davon, jeder wusste es.“

Wegen Rede von Wladimir Putin? Makijiwka-Bombardement wirft Fragen auf

Ihnen sei erzählt worden, „dass wir den Befehlen des Obersts zu folgen hatten. Einem Strafbefehl. Der Oberst heißt Roman Enikeyew. Seinetwegen sind fast alle unserer Männer gestorben“, behauptete Golowinsky demnach. Er sagte in der Video-Sequenz, so die Übersetzung bei Bild, weiter: „Es ist ein Wunder, dass ich noch am Leben bin. Alle Kommandeure dachten nur daran, so schnell wie möglich heimzugehen, wie man am schnellsten rauskam. Sie haben uns absichtlich dort gelassen. Sie versammelten uns alle an einem Ort. Das durfte unter keinen Umständen gemacht werden. Wie ich überlebte, ist ein Wunder.“

Unabhängig prüfen ließen sich die Vorwürfe nicht.

Laut dem Bericht soll er in der Zwischenzeit in einem Krankenhaus in Rostow unweit der ukrainischen Grenze gestorben sein. Wurden hunderte weitere Männer getötet, weil sie gemeinsam einer Putin-Rede lauschen sollten? Die Verluste von Makijiwka sorgen laut Bild zumindest weiter für heftige Diskussionen unter russischen Militärbloggern und deren Followern. In Samara. In Rostow. Und in Moskau. (pm)