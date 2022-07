G7-Chefs lästern über Putins Oben-ohne-Bild: Kremlchef wird direkt persönlich und gibt vergiftete Tipps

Von: Momir Takac

Teilen

Die Scherze von Justin Trudeau und Boris Johnson über Wladimir Putin beim G7-Gipfel kamen nicht gut an. Der Kremlchef holte jetzt zum Gegenschlag aus.

Aschgabat - Ukraine-Krieg, weltwirtschaftliche Entwicklung, globale Krisen: Auf dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern wurden sehr ernste Themen diskutiert. Dennoch waren die Chefs der bedeutendsten Industriestaaten der westlichen Welt zum Scherzen aufgelegt. Ihr Ziel: der russische Präsident Wladimir Putin, der gerade einen blutigen Krieg gegen die Ukraine führt.

Putin kontert Scherze über ihn: Nackte G7-Chefs wären „widerlicher Anblick“

Der kanadische Premier Justin Trudeau und sein britischer Amtskollege Boris Johnson hatten sich über Putin lustig gemacht. Johnson hatte angesichts der hohen Temperaturen gefragt, ob man die Jacketts ausziehen sollte oder nicht, und hinzugefügt: „Wir alle müssen zeigen, dass wir härter sind als Putin.“

Trudeau hatte unter anderem erwidert: Reiten mit nacktem Oberkörper, das müsse man machen. Er hatte mit der Aussage auf ein bekanntes Foto von Wladimir Putin angespielt, das den Kremlchef oben ohne auf einem Pferd zeigt.

Nach Läster-Attacke auf G7-Gipfel in Elmau: Putin belehrt Staats- und Regierungschefs

Wladimir Putin spricht in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabat vor Journalisten. © IMAGO/Dmitry Azarov

Doch die Späße kamen bei Putin offenbar nicht sonderlich gut an. Dazu äußerte sich jetzt der Kremlchef während seiner ersten Auslandsreise seit Beginn des Ukraine-Kriegs. „Ich weiß nicht, wie sie sich ausziehen wollten, oberhalb oder unterhalb der Gürtellinie. Ich denke, es wäre in jedem Fall ein widerlicher Anblick gewesen“, wurde Putin von der russischen Nachrichtenagentur Tass zitiert. Er sagte dies am Mittwoch vor Journalisten in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabat.

Für die Harmonie zwischen Körper und Seele müsse man Sport machen, nicht zu viel Alkohol trinken und andere schlechte Angewohnheiten aufgeben, belehrte Putin die G7-Staats- und Regierungschefs. Bis zur russischen Annexion der zur Ukraine gehörenden Halbinsel Krim 2014 war Russland Teilnehmer der erweiterten G8-Gipfel. (mt/dpa)