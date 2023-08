Putins Blockade bricht ein: Nato tüftelt erfolgreichen Konter gegen Moskau-Machthaber aus

Von: Patrick Mayer

Die Schwarzmeer-Blockade von Kreml-Chef Wladimir Putin in die Ukraine ist offenbar binnen kurzer Zeit brüchig. Die Nato hat sich wohl eine Finte überlegt.

München/Odessa - Es war ein simpler wie wirkungsvoller Trick, mit dem drei Frachter am Dienstagmorgen (1. August) die vermeintliche russische Schwarzmeer-Blockade umgingen, um im Ukraine-Krieg schließlich bis an die Getreidesilos des geschundenen Landes zu gelangen.

Russische Blockade im Schwarzen Meer? Drei Frachter kommen trotzdem in Ukraine

Wie mehrere amerikanische und ukrainische Medien berichteten, gelang es der „Ams1“ aus Israel, der „Sahin 2“ aus Griechenland und der „Yilmaz Kaptan“ unter türkischer sowie georgischer Flagge, vom Bosporus kommend zum Donau-Delta an der rumänisch-ukrainischen Grenze zu fahren und dort am ukrainischen Donau-Hafen Ismajil anzulegen. Um hier die wertvolle Getreidefracht aufzuladen, die über den riesigen Fluss verschifft werden soll.

Nach dem Ende des Mitte Juli nicht verlängerten internationalen Getreideabkommens hatte Moskau-Machthaber Wladimir Putin erklärt, dass jedes Schiff im Schwarzen Meer, das einen ukrainischen Hafen ansteuert, als feindlich zu betrachten sei. Doch offensichtlich hielt sich seine Marine in diesem Fall zurück. Wie das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek schreibt, soll die erfolgreiche Durchfahrt der drei Frachter nun als Blaupause für viele weitere Schiffe dienen.

Was geht nicht alles schief im Ukraine-Krieg: Moskau-Machthaber Wladimir Putin wirkt auf Fotos gezeichnet. © IMAGO/Alexander Kazakov

Denn: Während ihrer Überfahrt wurden die drei Schiffe laut Wirtschaftsmagazin Forbes von Aufklärungsflugzeugen des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato begleitet. Konkret: Wie aus Luftverkehrs-Trackern hervorgeht, patrouillierten in der Region eine P-8 Poseidon der US Navy, ein kleines Spionageflugzeug namens Challenger im Dienst des US-Heeres, eine Aufklärungsdrohne RQ-4 der US Air Force sowie eine große Boeing E-3-der Nato zeitgleich über dem Schwarzen Meer.

Russland-Blockade im Schwarzen Meer: Nato-Flugzeuge begleiten Frachter

Wie ferner die Financial Times berichtet, will die transatlantische Verteidigungsallianz als Reaktion auf russische Drohungen nun seine Luftpatrouillenflüge und Drohnen-Aufklärung über der Region hochfahren. Laut FOCUS Online geht aus den stets eingeschalteten Transpondern der drei Frachter zudem hervor, dass diese bei ihrer Fahrt ins ukrainische Donau-Delta die Küsten der drei Nato-Mitgliedstaaten Türkei, Bulgarien und Rumänien umrundeten. Damit nicht genug.

Direkt an der rumänischen Schwarzmeerküste befindet sich der Nato-Luftwaffenstützpunkt Konstanza (Constanta). Vom dortigen Stützpunkt Mihail Kogalniceanu aus fliegt das Verteidigungsbündnis seit 2017 sein Southern Air Policing, zum Beispiel mit Eurofighter-Kampfjets. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs hatten die Amerikaner mindestens acht Kampfjets vom Typ F-16 und vier Kampfjets vom Typ F / A-18 Super Hornet auf den benachbarten Luftwaffenstützpunkt Borcea verlegt, was seither ein schlagkräftiges Nato-Kontingent zur Folge hat. In Borcea ist zudem die 53. Jagdstaffel der rumänischen Luftstreitkräfte stationiert, samt allen verfügbaren 14 F-16-Kampfjets des Landes. Hier fuhren die Frachter also, bildlich gesprochen, vorbei.

Getreide-Frachter gelangen durch Schwarzes Meer: Russland bombardiert Donau-Hafen

Russland hat seinerseits als Reaktion auf die erfolgreiche Überfahrt angeblich den ukrainischen Donau-Hafen in Ismajil mit Drohnen angegriffen, was auch in Bukarest für neuerliche Empörung sorgte. Der rumänische Präsident Klaus Johannis verurteilte die „anhaltenden Angriffe auf die ukrainische zivile Infrastruktur an der Donau“ in der Nähe Rumäniens an diesem Mittwoch (2. August) in Online-Netzwerken als „Kriegsverbrechen“.

Offenbar in Brand geschossen: Ein ukrainisches Getreidedepot steht am Donau-Hafen Reni an der rumänischen Grenze in Flammen. © IMAGO / Cover-Images

Ukrainischen Angaben zufolge beschädigten oder zerstörten russische Drohnen in der Nacht auf Mittwoch einen Getreideaufzug, Getreidesilos und Lagerhäuser in der südlichen Region Odessa, in der auch Ismajil liegt. Dabei seien 40.000 Tonnen Getreide vernichtet worden, erklärte der ukrainische Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakow in Online-Netzwerken. Die Lieferungen seien für Afrika, China und Israel bestimmt gewesen. Johannis hatte wiederum bereits jüngst protestiert, als die Russen im Angriffskrieg gegen die Ukraine mutmaßlich auch den zweiten ukrainischen Donau-Hafen Reni an der rumänischen Grenze aus der Luft bombardiert hatten. (pm)