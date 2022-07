Neuer Titel für Putin? Partei will nun „Herrscher“ über Russland inthronisieren

Von: Nail Akkoyun

Seit Jahren baut Wladimir Putin seine Macht in Russland aus. Eine Partei fordert jetzt, dass der Präsident nur noch als „Herrscher“ bezeichnet wird.

Moskau – Seit dem Jahr 2000 regiert Wladimir Putin, mit knapp vier Jahren Unterbrechung, Russland. Möglich gemacht hat das erst eine Verfassungsänderung; Putin gilt weiten Teilen der westlichen Welt eher als autoritärer Herrscher, denn als Präsident demokratischen Zuschnitts. So einigen Menschen in Russland gilt genau das aber wohl durchaus als Kompliment.

Die als nationalistisch-populistisch geltende Liberaldemokratische Partei (LDPR) fordert nun etwa, das Staatsoberhaupt künftig nicht mehr als „Präsident“ zu bezeichnen, um von einer aus einer Fremdsprache stammenden Berufsbezeichnung wegzukommen – in diesem Fall Französisch beziehungsweise Latein.

Die Partei schlägt vor, fortan den Begriff „Pravitel“ zu nutzen, was auf Russisch so viel wie „Herrscher“ bedeutet. Im Gegensatz dazu sei der Begriff „Präsident“ in Russland noch nicht „vollständig verwurzelt“, schreibt die staatliche Nachrichtenagentur Ria Novosti. In den Augen der LDPR grenze man sich auf diesem Wege auch von den USA ab, die ihr Staatsoberhaupt seit jeher als Präsidenten betiteln.

Wladimir Putin als „Pravitel“: 2020 wies die Duma einen ähnlichen Vorschlag noch ab

Schon in der Vergangenheit schlug Wladimir Schirinowski, der im April 2022 verstorbene, langjährige Vorsitzende der LDPR, vor, den russischen Präsidenten fortan als „Obersten Herrscher“ zu bezeichnen. Diesen Vorschlag lehnte die Duma im Jahr 2020 allerdings ab. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte damals, Wladimir Putin, selbst Mitglied der Partei „Einiges Russland“, habe keine Meinung zu dem Vorschlag.

Streetart in Polen: Eine Karikatur Wladimir Putins. © Lukasz Gdak / Imago Images

Zweifelsohne handelt es sich auch diesmal um einen populistischen Vorschlag, dessen Begründung, „Pravitel“ sei „für das russische Ohr verständlicher“, eher für Fragezeichen sorgt – insbesondere, weil der Begriff „Präsident“ schon während des Endes der Sowjetunion im Jahr 1991 eingeführt wurde. Angesichts der Tatsache, dass Wladimir Putin sich selbst aber schon mit Peter dem Großen verglichen hat, dürfte ihm der Titelvorschlag inzwischen vielleicht besser gefallen.

Denn heute, über zwei Jahre später, befindet sich die Russische Föderation mitten im Ukraine-Krieg. Während Gerüchte um angebliche Putschversuche die Runde machen, scheint in Russland auch der Widerstand gegen den Überfall auf das Nachbarland wieder aufzukeimen. Es könnte sich daher um einen passenden Zeitpunkt handeln, um die Titeländerung schließlich doch noch einzuführen. Überraschen würde ein solcher Zug jedenfalls niemanden mehr. (nak)