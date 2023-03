Drohnen-Aufnahmen zeigen: Putin lässt in Moskau riesige Luftabwehr-Raketen aufstellen

Von: Patrick Mayer

Laut der russischen Opposition lässt Wladimir Putin S-400-Luftabwehrraketen in und rund um Moskau aufstellen. Bürger beschweren sich.

München/Moskau - Im Ukraine-Krieg läuft es für Wladimir Putin nicht wirklich. Boris Jelzins Ex-Vize Alfred Koch hat den Moskau-Machthaber bei Facebook verhöhnt, während die russische Armee in Bachmut horrende Verluste erleidet.

Wladimir Putin: Russland-Präsident lässt offenbar S-400-Luftabwehrraketen in Moskau stationieren

Gleichzeitig wird die russische Millionen-Metropole Moskau immer wieder Ziel von Hacker-Angriffen, die unter anderem angeblichen Luftalarm simulieren. Und damit auch Hunderte Kilometer von der Front entfernt für Verunsicherung sorgen.

Wie nun das oppositionelle russische Nachrichtenportal The Insider berichtet, lässt Putin offenbar schon seit Anfang des Jahres Luftabwehrstellungen in Moskau errichten. Demnach werden ganze Batterien an „S-400“-Langstrecken-Boden-Luft-Raketen-Systemen in Randbezirken platziert, während mobile Kurzstrecken-Flugabwehrraketen-Systeme des Typs „Pantsir“ in der Moskauer Innenstadt rund um Regierungsgebäude zu sehen sind.

Im Video: In Moskau werden offenbar S-400-Raketen installiert

Für die Luftabwehr, gegen welche mutmaßliche Gefahr auch immer, lässt der Kreml-Chef offenbar großflächig Grünanlagen in Randbezirken abholzen. Diese befänden sich teils aber nicht weit weg von Wohngebieten. Und das gefalle nicht jedem Anwohner, schreibt The Insider weiter und verweist auf einen namentlich nicht genannten Kommentator in einem lokalen Telegram-Kanal. Dieser habe sarkastisch bemerkt: „Ich wollte immer ein potenzielles feindliches Ziel direkt neben meinem Haus!“

Laut dem Bericht wurden „S-400“-Batterien im Nationalpark Losiny Ostrov und auf einem Gelände der russischen Agrar-Universität Timirjasew installiert. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Informationen nicht. Zur Einordnung: The Insider steht dem inhaftierten russischen Oppositionellen und Putin-Widersacher Alexei Nawalny sowie dessen Netzwerk nahe, gilt deshalb als entsprechend Kreml-kritisch. Das unabhängige Medienprojekt hat eigenen Angaben zufolge das Ziel, etwaige Missstände in der russischen Politik investigativ zu recherchieren.

S-400-Luftabwehrsystem wohl auch auf dem Gelände der Moskauer Landwirtschaftsakademie Timirjasew

„Es dient dem Schutz Moskaus“, zitiert das Nachrichtenportal einen angeblichen Streifenpolizisten, der demnach seinen Dienst am Rande der Moskauer Landwirtschaftsakademie Timirjasew verrichtet. Diese befindet sich im Norden der russischen Metropole mit ihren knapp zwölf Millionen Einwohnern. Hier seien die Spitzen der „S-400“-Boden-Luft-Raketenvorrichtungen von der Valaam-Straße aus gut sichtbar, heißt es in dem Bericht.

Moskau-Machthaber: der russische Präsident Wladimir Putin. © IMAGO/Mikhail Metzel

Demnach umgeben Wohngebäude das wissenschaftliche Gelände der Timirjasew-Akademie, darunter sei zum Beispiel in nur 200 Metern Entfernung ein neunstöckiges Haus in der Bolshaya-Akademicheskaya-Straße. Vereinzelt würden sich Anwohner Sorgen machen, schreibt das Medienprojekt, da sie nun genau neben einem möglichen militärischen Ziel wohnen.

S-400-Luftabwehrsysteme in Moskau: Raketen stehen angeblich auch im Losiny-Ostrov-Park

Auch unweit eines „S-400“-Luftverteidigungssystems im Losiny-Ostrov-Park befände sich ein Wohnkomplex. Auch hier wird der Abstand zwischen Wohngegend und der abgezäunten militärischen Batterie auf nur rund 200 Meter geschätzt. Einheimische würden dort normalerweise mit ihren Hunden spazieren gehen, schreibt The Inside, weil ein Erholungsgebiet angrenze.

S-400 Triumf (Flugabwehrsystem) Beim „S-400 Triumf“ handelt es sich um ein in der Sowjetunion entwickeltes sowie bis heute in Russland produziertes Langstrecken-Boden-Luft-Raketen-System zur Bekämpfung von Kampf-Jets und Marschflugkörpern sowie von ballistischen Kurz- und Mittelstreckenraketen. Die gesamte Batterie wird samt Radar auf mobilen großen LKW montiert. Die Flugabwehrraketen, die Militärexperten zufolge auch gegen Bodenziele eingesetzt werden könnten, haben eine Reichweite von bis zu 380 Kilometern und eine Flughöhe von bis zu 30 Kilometern.

Flugabwehr-Raketensystemen in Moskau: Trägerraketen und Radar des S-400

Die „S-400“-Systeme in Moskau sind dem Bericht zufolge mit Flugabwehr-Raketensystemen mit je vier Trägerraketen auf LKWs ausgestattet. Hinzu kämen je ein „92H6E“-Multifunktionsradar zur Verfolgung von Luftzielen sowie ein „96L6E“-Radar zur Bestimmung der Koordinaten von Luftzielen wie Flugzeugen, Hubschraubern und Raketen. (pm)