Isoliert, abgelehnt, gefährdet - Fast 40 Psychologen warnen Putin in Brandbrief

Von: Kathrin Reikowski

„Blutiger Wladimir Putin“: Oleksandra aus Kiew demonstriert in Frankfurt/Main - Psychologen sehen Putin in Russland bald isoliert © dpa/Frank Rumpenhorst

„Hören Sie auf zu schießen“ - mit einem eindringlichen Appell wenden sich Psychologinnen und Psychologen aus aller Welt an Wladimir Putin.

Frankfurt/Marburg - „Einen gewalttätigen Konflikt zu führen, scheint für Führungspersonen oft attraktiv. Gefühle von Unsicherheit und Bedrohung verstärken die nationale Identifikation und die Bewunderung eines Anführers“, schreiben 40 Psychologinnen und Psychologen an Wladimir Putin. Mit ihrem Brief wollen sie den Mann erreichen, der den Ukraine-Konflikt zu einem Krieg eskalieren ließ - und ihn über die Folgen eines Krieges, für sein Volk und sich selbst, aufklären.

„Die positiven Effekte einer verstärkten Identifikation und Bewunderung für die Führung währen nur sehr kurz. Sie werden meist mittel- bis langfristig von negativen Effekten für die Führungspersönlichkeiten ersetzt, die nun verantwortlich für den Krieg gemacht werden“, warnen die Psychologen den Kremlführer.

Wladimir Putin und der Ukraine-Krieg: Psychologen und Psychologinnen wollen Ausweg aufzeigen

„Wir schreiben an Sie, um unser wissenschaftliches und praktisches Wissen über die Konsequenzen eines Krieges für denjenigen, der den Krieg beginnt, mit Ihnen zu teilen und einen Ausweg aus dieser gefährlichen Situation aufzuzeigen“, beginnt das Schreiben, das von den hessischen Sozialpsychologen Rolf van Dick (Uni Frankfurt) und Ulrich Wagner (Uni Marburg) initiiert wurde. Unterschrieben haben knapp 40 Kolleginnen und Kollegen von den USA bis Polen, Norwegen bis Südafrika, Indien und Pakistan.

„Von unserem Standpunkt aus können wir nur empfehlen, sofort mit dem Schießen, dem Bombardieren, dem Töten und dem Kämpfen aufzuhören“, schreiben die Psychologen. Ihr Appell: „Überdenken Sie nochmals Ihre Gründe für den Krieg, bedenken Sie die Alternative einer friedlichen Koexistenz mit den Nachbarländern und, vor allem, bleiben Sie offen für Verhandlungen.“

Ukraine-Krieg/Wladimir Putin: Diese Folgen hat der Krieg für den Kreml-Chef

Für die Bevölkerung auf beiden Seiten, aber vor allem Russlands, erwarten die Psychologinnen und Psychologen, dass:

nationale Isolierung die Menschen unzufrieden macht, und sich auf der Suche nach Abwechslung das Bedürfnis nach Veränderung einstellt.

wirtschaftliche Folgen die Menschen dazu bringen, ihre Situation mit der Zeit vor dem Krieg zu vergleichen. Aus Gefühlen von Entbehrung entstünden oft Auflehnung, Protest und Revolution gegen die Obrigkeiten.

Erhöhte Unsicherheit würde dazu führen, dass Bürgerinnen und Bürger Antworten suchen: Über kurz oder lang würden Bürgerinnen und Bürger die Verantwortlichen für den Krieg und Leid erkennen.

Für Wladimir Putin hätte der Ukraine-Konflikt nach Einschätzung der Briefverfasser diese Folgen:

Dass Krieg auf Missinformationen beruhe, führe am Ende zur Isolation von Machthabern. Sie könnten sich nur noch in einer Blase aus Ja-Sagern aufhalten.

Die negativen Auswirkungen auf die eigene Bevölkerung müssten zum Ausbau staatlicher Unterdrückungsmechanismen führen.

Dies wiederum führe zur „Isolierung, Ablehnung und Gefährdung“ von Machthabern, die als verantwortlich ausgemacht wurden.

Professor van Dick, Initiator des Briefes, hält es nicht für völlig ausgeschlossen, dass der Brief Putin erreicht. Das Schreiben sei unter anderem auf einem Internetportal hochgeladen worden, über das russische Bürger dem Präsidenten schreiben können. Die Unterzeichner wollen auch die kritische Opposition in Russland erreichen und ein Signal an die Ukraine senden.

Putin trat am Freitag allerdings erneut im TV auf und ging auf Konfrontation mit der Nato. Alle Informationen zur militärischen Lage in der Ukraine finden Sie in unserem News-Ticker. (dpa/kat)