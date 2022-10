Putin besucht einberufene Soldaten und wünscht „Viel Glück“ – dann greift er selbst zur Waffe

Von: Richard Strobl

Der russische Präsident Wladimir Putin besucht ein militärisches Ausbildungszentrum für mobilisierte Reservisten in der Region Rjasan. © IMAGO / SNA

Russlands Präsident Wladimir Putin hat medienwirksam ein Trainingszentrum für einberufene Soldaten nahe Moskau besucht. Es war der erste Besuch seit der Teilmobilmachung.

Moskau – Russlands Teilmobilmachung für den Ukraine-Krieg läuft weiter mit großen Problemen. Zudem ist die russische Armee in den besetzten Gebieten – aktuell besonders in der Region Cherson – in der Rückwärtsbewegung. In dieser Lage wird Wladimir Putin nun aktiv.

Am Mittwoch hatte er das Kriegsrecht in den besetzten Gebieten verkündet – nun ließ sich Russlands Präsident beim Besuch in einem Trainingszentrum der Armee medienwirksam filmen.

Putin besucht einberufene Soldaten – und greift selbst zur Waffe

Im russischen Staatsfernsehen wurden am Donnerstag Bilder gezeigt, die Wladimir Putin beim Besuch eines Schießstandes für einberufene Soldaten zeigten. Nach Angaben der Washington-Post-Reporterin Mary Ilyushina wurden die Aufnahmen auf einem Trainingsgelände in der Region Rjasan südlich von Moskau aufgenommen.

Russlands Präsident unterhielt sich mit den Befehlshabern und auch einberufenen Soldaten. Das zeigen auch veröffentlichte Fotos von dem Besuch. Nach ntv-Angaben wünschte Putin einem Soldaten „Viel Glück“ und klopfte ihm dabei auf die Schulter. Daneben nutzte Putin den Besuch, um selbst an einem Schießstand eine automatische Waffe abzufeuern.

Es war Putins erster öffentlich gezeigter Besuch eines Trainingszentrums seitdem die Teilmobilisierung verkündet worden war.

Russlands Teilmobilisierung – Berichte über unhaltbare Zustände

Zur Ausgleichung bedeutender Verluste hatte Präsident Wladimir Putin im September eine Teilmobilisierung von 300.000 Soldaten angekündigt. Bei der Teilmobilmachung im Angriffskrieg gegen die Ukraine kämpft das russische Militär aber nach Ansicht unabhängiger Experten der Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) mit Sitz in Washington mit großen Problemen.

Russische Militärreporter berichteten demnach, dass die Behörden mobilisierte Soldaten an verschiedene Einheiten entsendeten, ohne deren Einsatzorte ordnungsgemäß zu dokumentieren. Daher hätten sich Familien bei der Militärführung beschwert. Zudem würden Männer mit militärischer Erfahrung in Einheiten eingesetzt, die nicht ihren Fähigkeiten entsprächen. Nach Ansicht eines Reporters könnte dies dazu führen, dass Mütter und Ehefrauen Menschenrechtsgruppen gründeten, die „Russland von innen heraus zerreißen werden“. Hunderttausende Männer sind vor der Einberufung ins Ausland geflohen. Die eingezogenen Soldaten werden nach Berichten oft ohne Ausbildung und schlecht bewaffnet an die Front geschickt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte das Vorgehen. Die russischen Generäle verheizten die mobilisierten Männer auf diese Weise als „Kanonenfutter“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Donnerstagabend. Dennoch machten sie die Aufgabe für die ukrainischen Verteidiger schwieriger. (rjs/dpa)